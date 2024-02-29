بـ 2 مليون جنيه.. تمويل 32 مشروعا في مجال الأمن السيبراني بجامعة بنها

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، قبول 10 مجموعات في 8 مجالات في إطار دعم مشروعات التخرج للعام الدراسي 2023-2024 لطلاب الجامعات المصرية.

وقد فازت جامعة بنها في مجال الأمن السيبراني بـ32 مشروعًا يستفيد منها 188 طالبًا بمبلغ مليونين و400 ألف جنيه.

وأشار إلى أن 9 مشروعات تخرج لطلاب جامعة بنها فازت بتمويل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، يستفيد منه 55 طالبًا بإجمالي مبلغ 458,829 جنيه، موجها التهنئة للطلاب، متمنيًا لهم المزيد من التقدم.

وكانت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، قد أعلنت نتيجة دعم مشروعات التخرج للعام الدراسي 2023-2024 لطلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والمعاهد العليا، برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار دعم الوزارة للمشروعات الطلابية المميزة ذات التكنولوجيات الجديدة، وخدمة الصناعات المصرية وربط مخرجات البحث العلمي بالسوق المصرية واحتياجاتها.