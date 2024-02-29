مدبولي يصدر قرارا بتعيين صلاح الدين المرشدى رئيسا لمركز البحوث النووية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 429 لسنة 2024 بتعيين الدكتور صلاح الدين بلال إبراهيم المرشدي رئيساً لمركز البحوث النووية بهيئة الطاقة الذرية بدرجة نائب رئيس جامعة حتى تاريخ بلوغه السن القانونية.

وبناءاً عليه أصدر الدكتور عمرو الحاج - رئيس هيئة الطاقة الذرية قراراً تنفيذياً بتعيين صلاح الدين برقم 214 لسنة 2024 .



وقد حصل الدكتور صلاح المرشدي على درجة البكالوريوس فى الهندسة الميكانيكية من جامعة المنصورة فى عام 1990، ثم حصل على درجة الماجستير فى الهندسة الميكانيكية من جامعة القاهرة فى1997، ثم حصل على درجة الدكتوراة فى الهندسة الميكانيكية من جامعة القاهرة فى 2002. وقد تدرج في الدرجات العلمية منذ تعيينه بالهيئة حتى حصوله على درجة أستاذ مساعد فى الهندسة الميكانيكية فى عام 2007، ودرجة أستاذ فى الهندسة الميكانيكية في عام 2013.



وقد شارك الدكتور/ صلاح المرشدي فى تصميم مفاعل مصر البحثى الثانى والتدريب على تشغيله بالأرجنتين من عام 1994 حتى عام 1996، كما عمل مديراً لمفاعلى مصر البحثيين الأول والثانى فى عامى 2002، 2010 . ثم سافر للعمل بمختبر أرجون القومى بالولايات المتحدة الأمريكية من عام 2007 حتى عام 2008. ثم عين كرئيس لقسم المفاعلات الذرية بهيئة الطاقة الذرية من عام 2013 حتى 2018، ثم رئيساً لشعبة المفاعلات الذرية بهيئة الطاقة الذرية منذ 2018، وقد عمل كأستاذ زائر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة منذ 2017.



وقد نشر صلاح الدين العديد من البحوث والمؤلفات العلمية فى مجال الهيدروليكا الحرارية والأمان للمفاعلات النووية كما أشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراة بعدد من الجامعات المصرية.



ويعد مركز البحوث النووية أقدم وأكبر مراكز هيئة الطاقة الذرية ويقع بانشاص وهو يضم مفاعلي مصر البحثيين الأول والثاني وكذلك السيكلترون الالكتروني. وهو يضم أربعة شعب علمية وبها ثلاثة عشر قسم علمي وتشمل أنشطتها العلوم النووية الأساسية، المفاعلات الذرية، المواد والتصنيع النووي، تطبيقات النظائر المشعة، ويعد المركز بعلمائه أكبر مدرسة علمية للعلوم والبحوث النووية في مصر.

