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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اطلاق نظام لدعم الشركات الناشئة ذات التأثير المجتمعي والتغيير الإيجابي

شهاب النواوى
شهاب النواوى

 

أطلقت " GSF " ، الذراع المسؤول عن المسؤولية الاجتماعية نظام جديد يدعم الشركات الاجتماعية الناشئة ذات اثر مجتمعي ك system aggregator، حيث تسعى سيستمز إلى توحيد الموارد والخبرات والاستثمارات والمؤسسات المختلفة لخلق وتعزيز بيئة تعاونية ملهمة تسمح بالابتكار وتحقيق التغيير الإيجابي بشكل فعال للشركات  الناشئة.
 

وقال شهاب النواوى خبير  فى المسؤلية المجتمعية  (GSF) انه بدأت الدورة الأولى من البرنامج المبتكر لتسريع الأعمال  ذات الأثر المجتمعي Social Impact Accelerator . تستهدف مسرعة الأعمال الشركات الناشئة ذات الأثر في جميع المحافظات بمصر، فتوفر فرص فريدة لمساعدة الشركات الناشئة ذات الأثر في تحقيق النمو والربح بالإضافة إلى التأثير المجتمعي الذي يتم تقديمه. 


ولفت الى  انه يشمل البرنامج علي التدريب، والإرشاد الفردي، والتوجيه الاستراتيجي، والتوعية بالبيئة الاستثمارية، حيث تهدف إلى تمكين الشركات الناشئة لتحقيق أقصى استفادة من إمكانياتها وتحقيق النجاح في السوق التنافسي الشديد. مما يقدم فرصة للمستثمرين الذين يسعون لتحقيق تأثير مجتمعي بالإضافة إلى العائد المالي.


وأشار الى انه بإنشاء نظام يدعم الشركات الاجتماعية الناشئة ذات الأثر ويعزز تأثيرها، وذلك من خلال توحيد مواردنا مع موارد شركائنا، مما يمهد الطريق لمستقبل أكثر إشراقًا واستدامة إطلاقنا لمسرعة الأعمال للشركات الناشئة ذات الأثر يعكس التزامنا بقيادة التغيير". 

وأضاف النواوي، "نحن نستجيب بشكل أساسي لاحتياجات السوق المتغيرة، مما يعزز التركيز القوي على التأثير الاجتماعي داخل منظومة ريادة الأعمال".
 

الشركات الاجتماعية الناشئة مسرعة الأعمال الشركات الناشئة سيستمز GSF مسرعة الأعمال

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