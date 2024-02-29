ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات نهاية الأسبوع

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 29105 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 36340 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 12402 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 7298 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 10247 نقطة.