الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني بمطار القاهرة| فيديو

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بمطار القاهرة الدولي.

وصافح الرئيس السيسي الفريق أول عبدالفتاح البرهان عند سلم الطائرة، واصطحبه إلى قاعة كبار الزوار بالمطار.

ومن المقرر أن يجري الرئيس السيسي مع البرهان مباحثات ثنائية تتناول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



بث مباشر

ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، بثًا مباشرًا لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان.