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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

ورشة لتدريب وتوظيف ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل بالبحر الأحمر

صدى البلد

شاركت مديرية العمل بمحافظة البحر الأحمر، في ورشة العمل الخاصة بتدريب وتوظيف ذوي الاعاقة، وتأهيلهم لسوق العمل ، والتي جرى تنظيمها بفندق نوفوتيل على مدار يومين متتاليين، وذلك بحضور المختصين بملف ذوى الاعاقة بالمديرية ومكاتبها الميدانية ، ورئيس مجموعة أكور القائمة على إدارة مجموعة فنادق نوفوتيل ، وبالاشتراك مع مؤسسة ابتسامة وفندق نوفتيل القصير ، تزامناً مع الإحتفال بـ "قادرون باختلاف" الذى شهده الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، ووجه تخصيص 10 مليار جنيه لصندوق قادرون باختلاف ، وفى ضوء جهود المديرية المستمرة لدمج ذوى الهمم بسوق العمل من خلال توفير فرص عمل لائقة ومناسبة لهم ، وكذلك فرص تدريب مهنى مناسبة مع حالات الإعاقة ، ومتابعة استيفاء المنشآت العاملة فى نطاق المحافظة لنسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من ذوى الهمم طبقاً لاحكام قانون رقم 10 لسنة 2018 وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وأوضح هارون عبد العزيز مدير مديرية العمل بالبحر الأحمر ، أن تلك الجهود والمشاركات التي تقوم بها المديرية وأجهزتها تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاستمرار فى حصر وتشغيل وتدريب ذوى الهمم بالمحافظات ودمجهم فى سوق العمل تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية ، والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم فى دعم مسيرة التنمية ، والتعاون والتنسيق مع الجهات المختلفة ومنشآت القطاع الخاص لتوفير فرص عمل لائقة لهم ومتابعة التشغيل داخل المنشآت من خلال الأجهزة التابعة للمديريات ، وأضاف مدير المديرية أن الفعاليات بدأت بكلمة ترحيب من رئيس مجموعة أكور ، وكلمة لمديرة التدريب بالفندق أكدت خلالها حرص الفندق على الإهتمام بالتدريب، وخاصة الاهتمام بتدريب ذوي الهمم، كما جرى التعريف بمؤسسة ابتسامة ونشاطها ، واختتم الافتتاح بكلمة مدير المديرية استعرض خلالها جهود الدولة،ووزارة العمل بقيادة الوزير حسن شحاتة فى دعم ودمج وتأهيل وتوفير فرص عمل لذوى الهمم ، كما أكد على أن الدولة أصدرت عدد من التشريعات التى تنظم وتساند حقوق هذه الفئة ، وإثبات حقهم فى الحياة، والعيش حياة كريمة،ودمجهم في سوق العمل مثلهم مثل أقرانهم .

ونوه مدير المديرية أن مديرية العمل بالبحر الأحمر لا تتوانى عن دعم هذه الفئة، وإلحاقهم بسوق العمل في المنشآت السياحية وغيرها فى كافة مدن المحافظة ، وحث المنشآت على استيفاء نسبة الـ 5% تنفيذاً لمبدأ المشاركة المجتمعية ، وأشار إلى أن جدول أعمال الورشة تضمن محاضرات نظرية وعلمية ، ثم التعريف بأنواع الاعاقة، الحركية والذهنية والسمعية، والتعريف بالوظائف المناسبة لكل نوع منها ، وكيفية تدريب مسؤولي الموارد البشرية عن كيفية التعامل مع ذوي الهمم، كل حسب حالته ، وجرى استعراض نماذج مشرفة لبعض العاملين من ذوي الهمم فى بعض المنشآت ، والذين حققوا نجاحات كبيرة فى مواقع العمل، وتدرجهم حتى الوصول إلى أعلى المناصب بها ..

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