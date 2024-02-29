عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

العمل: مبادرة "سلامتك تهمنا" للتوعية باشتراطات السلامة والصحة المهنية بالقاهرة

صدى البلد

نظمت مديرية العمل بمحافظة القاهرة ، فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" والتى أطلقتها وزارة العمل لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل أمنة، وذلك بمقر مدرسة ليسيه الحرية باب اللوق ،من خلال إدارة السلامة و الصحة المهنية بالمديرية ، ضمن سلسلة الندوات التى بدأتها المديرية لتوعية العاملين بالمدارس بكل مخاطر بيئة العمل الفيزيائية و الميكانيكية والبيولوجية والسلبية وكذلك التعريف بكيفية إعداد خطة طوارئ للتصرف في أي حالة طوارىء تتعرض لها المنشأة ، وإعداد منظومة للسلامة والصحة المهنية داخل المنشآت لحماية الأفراد والممتلكات وتوفير مناخ عمل آمن.

وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة لحماية الأفراد والممتلكات من المخاطر الموجودة داخل أماكن العمل ، وأكد مدير المديرية على استمرار جهود المديرية ومكاتبها التابعة فى تطبيق أحكام القانون داخل المنشآت الموجودة داخل المحافظة فى مختلف قطاعات العمل ، بحضور صفاء ربيع مدير إدارة رعاية الطفل ، ومروه جمال مفتش بالمكتب ، وحاضر بالندوة الكيميائية داليا سعيد ، تحت رعاية عبير توفيق مدير عام المدارس ، وحازم الشناوي مسئول السلامة وصفاء الازهري مسئول الانشطة .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

25 جنيهًا| انخفاض أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف وهذا ثمن كرتونة البيض

800 جنيه في يوم|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تصريحات صندوق النقد

اختفاء السوق الموازية وسعر واحد للدولار|مفاجأة للمصريين بعد دخول أموال رأس الحكمة

تراجع ملحوظ في الأسعار.. كيلو اللحمة بكام النهارده؟.. وسبب الانخفاض

لم تتحمل الكارثة.. طالبة بجامعة العريش تنهي حياتها والسبب زملاؤها| شاهد ماذا حدث

السر في الرقم 4|تفاصيل واعترافات مثيرة من المتهم بإنهاء حياة جواهرجي بولاق

شوبير يكشف مفاجأة حول عبد الله السعيد وشيكابالا في نادي الزمالك

10 أيام وتنتهي أزمة السكر في مصر.. شعبة المواد الغذائية تكشف مفاجأة

ترشيحاتنا

بعد هبوط الدولار.. انخفاض أسعار 20 سلعة غذائية بالأسواق| تفاصيل

دوار النابلسي بغزة.. الرئاسة الفلسطينية تدين المجزرة البشعة ضد مواطنين ينتظرون المساعدات

مطلوبة في بيت الطاعة.. صرخة زوج أمام محكمة الأسرة

خط أحمر.. رنا رئيس تعلق على ارتباطها بعد شهور من إنهاء خطوبتها

بأمر جوميز.. استبعاد نجم الزمالك من لقاء الداخلية

مرتفع جوي يقترب.. الأرصاد: أجواء حارة تسيطر على البلاد الآن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من مطار العريش| مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

مسلسل المعلم.. كيف تؤثر مشاعر الانتقام على صحتك العقلية والجسدية

لن تتوقع .. سعر توب درة يشعل السوشيال ميديا

حجاب وفستان مكشوف.. البلوجر حنان الحكيم تثير ضجة خلال حفل زفافها

فيديو

من مطار العريش| مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

مقطع فيديو يوثق أصواتًا غريبة تخرج من بئر بالصحراء| ما هي؟

تطورات جديدة.. هل عادت شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب؟

عبد المجيد عبدالله يؤدي بروفاته استعدادا لحفل موسم الرياض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ