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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

العمل: جولات ميدانية لمعاينة مراكز التدريب لتنفيذ مشروع مهني 2030 بالإسكندرية

صدى البلد

قالت وزارة العمل فى بيان لها ، أن مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية، نظمت جولات تفقدية لمراكز التدريب الخاصة الموجودة فى نطاق المحافظة، وذلك في إطار الخطة التنفيذية للمديرية لـ "مشروع مهني 2030" ، الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص، والذي يهدف لتدريب مليون متدرب على مهن يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج،ومنحهم شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص لمزاولة المهنة معتمدة من وزارة العمل، وكذلك تسهيل إجراءات تراخيص وتقنين أوضاع ما يقرب من 819 مركز مهني خاص، وشارك فى الجولات مدير مراكز التدريب المهني، ومسؤولي مكتب التفتيش العمالي، ومسؤول السلامة والصحة المهنية وجميع أعضاء اللجنة المنوط بها متابعة تنفيذ المشروع.

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الجولات تأتي فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة لمديريات العمل بالمحافظات حول الإجراءات التنفيذية التي يجب الالتزام بها عند التواصل،والتعامل مع مراكز التدريب المهني الخاصة المتواجدة في كافة المحافظات،والتي ترغب في تقنين أوضاعها ،والعمل مع "الوزارة" مشروع "مهني 2030"، وأضاف وكيل المديرية انه جرى الاجتماع بأعضاء اللجنة ، ومناقشة البدء فى تقنين أوضاع جميع المراكز الخاصة والعمل بشكل رسمي و دمج مراكز التدريب الخاصة بالمنظومة فيما يعزز نجاح استراتيجية مشروع مهني 2030 لتعمل مع "المديرية" في خطة هذا "المشروع" ، فضلاً عن الملفات المرتبطة بالخدمات المُقدمة للمواطنين ،مع التركيز على الإجراءات التنفيذية لمشروع "مهني 2030"،الذي يهدف إلى تدريب مليون مُتدرب على مهن يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج،ومنحهم شهادات قياس مستوى المهارة، فى إطار حرص الدولة على تسهيل كل الإجراءات على بعض المراكز الخاصة غير المرخصة لتقنين أوضاعها والعمل بشكل رسمي .

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