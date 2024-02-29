3 جثامين.. كواليس التطورات الجديدة بحادث غرق معدية نكلا في الجيزة

تطورات جديدة في حادث غرق معدية نكلا في الجيزة، حيث صرحت النيابة العامة بدفن آخر ثلاث جثث لضحايا حادث غرق معدية نكلا بمنشأة القناطر، عقب مناظرة الجثامين وكلفت مفتش الصحة بالكشف الظاهرى وإعداد تقرير بالوفاة.

تفاصيل غرق معدية نكلا في الجيزة

وانتهت عمليات البحث التي يجريها رجال الإنقاذ النهرى بالجيزة في حادث غرق معدية نكلا بمنشأة القناطر، بعد انتشال أخر 3 جثث لعمال بعد غرق معدية بهم بقرية منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة، حيث تبين من التحريات أن الجثامين التي كانت متبقية والتي تم انتشالها هم عبد الرحمن ياسر فتحي عبد الوهاب، نجار شدة معدنية، سيف ابراهيم هنداوي سعد يونس، نجار شدة معدنية، محمود ابراهيم محمود خليل، نجار شدة معدنية، محمود محمد السيد محمد عامر، ضابط أمن صناعي.

وكشفت التحقيقات والتحريات لأجهزة أمن الجيزة في حادث غرق معدية نكلا ان المركب كان يقل 15 عاملا من شركة المقاولات بخلاف المراكبي وغرق منهم 10 وخرج 6 على قيد الحياة من بينهم المراكبي الذي فر هاربا تاركا الضحايا يصارعون الموت والخمسة الناجين تم نقلهم الى المستشفى لعلاجهم وخرجوا جميعا بعد تماثلهم للشفاء من حالة اسفكسيا الاختناق التي اصابتهم نتيجة ابتلاعهم المياه.

واستعان رجال الإنقاذ النهري بالصيادين من القرية والقرى المجاورة للمساعدة في عملية البحث عن جثامين 4 ضحايا مفقودين بينما رفضت اسرهم مغادرة شاطئ النيل قبل خروج جثث فلذات أكبادهم، حيث أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية بحبس المراكبي المتهم في واقع معدية منشاة القناطر ٤ أيام على ذمة التحقيقات بعدة اتهامات تضمنت القتل الخطأ والاصابة الخطأ؛ بسبب الحمولة الزائدة وتشغيل مركب دون ترخيص .

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن مفاجآت في حادث غرق معدية نكلا بمنشأة القناطر التي كانت تقل عمالا من شركة مقاولات أثناء اتجاههم لعملهم في مشروع تحت الإنشاء بالقرب من موقع الحادث، وتبين أن المركب كان يقل 14 عاملا لقى 8 منهم مصرعهم واستخرج الأهالي وقوات الإنقاذ النهري 6 على قيد الحياة، وأضافت التحريات أن الضحايا كانوا يستقلون مركب صيد صغير وليس معدية ضخمة ورجحت التحريات أن الحمولة الزائدة وراء غرق المركب.

وأشارت التحريات إلى نجاة المراكبي بعد قفزه في المياه لقدرته على السباحة عندما شعر بغرق المركب ونجا بنفسه، وتحفظت مباحث الجيزة عليه لحين مثوله للتحقيق أمام النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.