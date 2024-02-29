تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر اليوم الخميس أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و 998 شاحنة و 125 سيارة بالإضافة إلى وصول وسفر 2000 راكب بموانئها.



وذكرت الهيئة - وفقا لبيان - أن حركة الواردات شملت 3 آلاف طن بضائع، و 385 شاحنة و115 سيارة؛ فيما شملت حركة الصادرات 14 ألف طن بضائع، و613 شاحنة و 10 سيارات.



وأوضحت أن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال السفينتين "أمل وبوسيدون اكسبريس"، ومغادرة السفينتين دليلة والحرية1، كما تم تداول 3475 طن بضائع و350 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي" بريدج، كوين نفرتيتى، وآور".