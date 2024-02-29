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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزارة الشباب والرياضة: تطعيم البعثة المصرية المشاركة بدورة الألعاب الإفريقية بغانا

صدى البلد

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، تطعيم جميع أعضاء البعثة المصرية المشاركة في النسخة الـ 13 من دورة الألعاب الإفريقية المقرر إقامتها خلال الفترة من (3-23) مارس القادم في العاصمة الغانية أكرا، والتي تقام تحت رعاية رئيس دولة غانا "نانا أكوفو أدو"، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية لضمان سلامة الرياضيين المصريين.


وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أن الدورة ستقام بمشاركة نحو 5000 لاعب ومدرب يمثلون 50 دولة يشاركون في 30 رياضة بواقع 23 لعبة في جدول الميداليات منهم 8 رياضات مؤهلة للأولمبياد وهي (المصارعة، والثلاثي، والتنس الأرضي، وتنس الطاولة، والسباحة، والدراجات، والريشة الطائرة، وألعاب القوى)، و7 ألعاب استعراضية.


من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة حريصة على توفير كافة سبل الراحة والأمان لبعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية، وأن التطعيم يأتي ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الوزارة للحفاظ على صحة الرياضيين من الأمراض المعدية، وضمان سلامتهم خلال رحلتهم إلى غانا، وتمكينهم من التركيز على أدائهم الرياضي واعتلا منصات التتويج.


وتلقت البعثة المصرية المكونه من 387 فردا من أعضاء البعثة من اللاعبين والمدربين جرعات من لقاحات ضد الأمراض الوبائية التى يوجد لها تطعيم وإجراء وقائي حسب التحديث العالمي فبراير 2024 وهي" الحمى الصفراء، الإلتهاب السحائي، الملاريا"، حيث تم تطعيم البعثة بتطعيمات الحمى الصفراء والالتهاب السحائي وتم تزويد البعثه بعدد 21080 قرصا من أقراص ضد الملاريا بمقر اللجنة الاولمبية المصرية قبل سفرهم لغانا، وذلك من خلال التعاون مع قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة واللجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين بوزارة الشباب والرياضة.


وتخوض مصر منافسات دورة الألعاب الإفريقية ببعثة مكونة من 240 لاعبًا بواقع 150 لاعبًا و 90 لاعبة يتنافسون في 20 رياضة مختلفة وهي: مصارعة الذراعين (8 رجال و 6 سيدات)، ألعاب القوى (11 رجال و 4 سيدات)، الريشة الطائرة (5 رجال و 5 سيدات)، كرة السلة 3X3 (4 رجال و 4 سيدات)، كرة الطائرة الشاطئية (2 رجال و 2 سيدات)، الكرة الطائرة (12 رجال و 12 سيدات)، الملاكمة (4 رجال و 2 سيدات)، الشطرنج (2 رجال و 2 سيدات)، الهوكي (20 رجال)، كرة اليد (16 رجال)، الجودو (7 رجال و 7 سيدات)، الكاراتيه (11 رجال و 9 سيدات)، السباحة (10 رجال و 5 سيدات)، تنس الطاولة (4 رجال و 4 سيدات)، التايكوندو (8 رجال و 8 سيدات)، التنس (4 رجال و 4 سيدات)، الثلاثي (رجل وسيدة)، رفع الأثقال (6 رجال و 6 سيدات)، المصارعة (12 رجال و 6 سيدات)، كرة السرعة (3 رجال و 3 سيدات).


ويرأس بعثة مصر في دورة الألعاب الإفريقية الدكتور عبد العزيز غنيم أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للملاكمة.
 

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