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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"القومي البحوث": اطلاق مبادرة "أجيال" لتطوير مهارات الشباب

صدى البلد

يستعد المركز القومي للبحوث إطلاق مبادرة "أجيال" لتطوير مهارات الشباب، وذلك للعام الثاني على التوالي خلال أشهر صيف 2024 والتي ينظمها المركز في إطار دوره المجتمعي لكافة فئات المجتمع وخاصة الشباب، وذلك تحت رعاية الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز.


وأوضح الدكتور ممدوح معوض نائب رئيس المركز للشئون العلمية والبحثية والمشرف على المبادرة، في تصريح اليوم، أن مبادرة " أجيال " تستهدف فئة الشباب من طلاب المرحلة الثانوية والجامعية وما بعد الجامعية، بهدف صقل وتطوير مهارات الشباب الأكاديمية، وتوسيع آفاق المعرفة لديه، وإكسابه الخبرة اللازمة لتعزيز مساره البحثي والعلمي.


وأشار إلى محاور المبادرة ومنها اكتشاف وتحديد الأهداف البحثية، وتعلم كيفية تصميم وتنفيذ دراسات بحثية قوية، وإكتساب مهارات جمع وتحليل البيانات باستخدام أحدث الأدوات الإحصائية، ودراسة تقنيات والبحث الكمي والنوعي وكيفية دمجها.


من جانبها، قالت رئيسة وحدة المؤتمرات بالمركز ومنسق المبادرة الدكتورة هبة عبد المنعم الرفاعي إن المبادرة تستهدف كذلك التعرف على الأخلاقيات البحثية وكيفية التعامل مع البيانات بشكل آمن، وتعلم كيفية صياغة تقارير بحثية ونشرها في المجلات العلمية.


وأضافت أن اللقاءات العلمية ضمن المبادرة بعقد جلسات تفاعلية مع أساتذة من المركز ذوي خبرة في مجال البحث العلمي، مع تطبيقات عملية داخل معامل المركز وذلك لمواكبة التطور التقني العالمي ومتطلبات سوق العمل.


ولفتت إلى أن المبادرة تتيح عقد برامج علمية متخصصة لطلاب المرحلة الجامعية النهائية تشمل اختيار موضوع مشروع التخرج وخطوات إعداده، كما تمنح المبادرة شهادة مشاركة معترف بها تعزز من السيرة الذاتية للمتقدمين.


وأعلنت عقد يوم تعريفي بمبادرة المركز القومي للبحوث "أجيال" يوم /الخميس/ القادم يتضمن شرحا لأنواع البرامج المتاحة وطريقة الاشتراك مع إلقاء الضوء على التخصصات المدرجة تدعمها كلمة من إدارة التدريب بالمركز لشرح النشاطات والدورات المنعقدة من خلالها بعدها سوف يتم طرح سبل التنسيق في تنفيذ بعض مشروعات تخرج للطلبة داخل معامل المركز ويختم اليوم بتلقي الاقتراحات من الحضور المهتمين بالاشتراك في المبادرة.
 

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