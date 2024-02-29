عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشباب والرياضة: مبادرة "حرفتك مهنتك" تجوب العديد من المحافظات

صدى البلد

نفذت وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية،مبادرة "حرفتك مهنتك " لعضوات أندية الفتاة والمرأة بمراكز شباب محافظات الجمهورية.


وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أن محافظة الفيوم بدأت ورشتها لتعليم فن "المكرمية" بمركز شباب المحافظة، أما محافظة المنوفية فقد اختتم مركز شباب ميت فارس ورشته في " الريزن"، كما شهدت محافظة القليوبية ورشة الإكسسوارات بمركز شباب سنهره والتي إستمرت لمدة ثلاثة أيام ، في حين استمرّت محافظة الشرقية في فعاليات ورشة " أركت على الخشب " بمركز شباب التنمية الشبابية ببلبيس ، ومحافظة البحر الأحمر ورشة لتعليم التطريز على القماش والشنط بمركز شباب القصير .


جدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة توفر العديد من الورش التدريبية لتعزيز قدرات الفتيات ومهاراتهن لإقتحام سوق العمل الحر، وتمكينهن إقتصادياً وتشجيعهن على المشروعات الصغيرة ،كما تنظم العديد من المعارض داخل مراكز الشباب لعرض منتجات أندية الفتاة وفتح سوق عمل جديد.
وفي سياق آخر، تتابع الإدارة المركزية لتنمية الشباب، والإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية بوزارة الشباب والرياضة ، فتح فصول مشروع المصريون يتعلمون لمحو الأمية بمحافظة الشرقية تحت رعاية الوزارة، وبالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.


وذكرت وزارة الشباب والرياضة - في بيان - أنه خلال هذا الأسبوع تمت متابعة تشغيل فتح فصول محو الأمية بديرب نجم وتم التنبيه بضرورة بذل المزيد من الجهد للوصول بالنتيجة المثلي في امتحانات دورة أبريل 2024 لمحو أمية أكبر عدد من الدارسين لتصبح محافظة الشرقية خاليه من الأمية. 


جدير بالذكر تم فتح 100 فصل دراسي لتعليم الكبار بمحافظة الشرقية من خلال مشروع المصريون يتعلمون لمحو الأمية.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

25 جنيهًا| انخفاض أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف وهذا ثمن كرتونة البيض

800 جنيه في يوم|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تصريحات صندوق النقد

اختفاء السوق الموازية وسعر واحد للدولار|مفاجأة للمصريين بعد دخول أموال رأس الحكمة

تراجع ملحوظ في الأسعار.. كيلو اللحمة بكام النهارده؟.. وسبب الانخفاض

السر في الرقم 4|تفاصيل واعترافات مثيرة من المتهم بإنهاء حياة جواهرجي بولاق

لم تتحمل الكارثة.. طالبة بجامعة العريش تنهي حياتها والسبب زملاؤها| شاهد ماذا حدث

شوبير يكشف مفاجأة حول عبد الله السعيد وشيكابالا في نادي الزمالك

29 قطعة ذهب| القصة الكاملة لقـ تل جواهرجي بولاق: "صاحب المتهم باعه وطليقته قبضت"

ترشيحاتنا

المفوض الأممي لحقوق الإنسان: ما يحدث في قطاع غزة مذبحة يجب وقفها

سويلم: زيادة معدلات تحصيل مستحقات الوزارة بالتنسيق مع أجهزة المحافظات

دولارات مضروبه.. سقوط المتهم بحيازة العملات الأجنبية المقلدة بقصد ترويجها على المواطنين

وزير العمل: رأس الحكمة بوابة جديدة لتوفير الوظائف ولدينا عمالة ماهرة لإنجاح المشروعات

تجار مخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسيل 50 مليون جنيه

بيان عاجل من وزارة الصحة في غزة بشأن مجزرة دوار النابلسي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من مطار العريش| مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

مسلسل المعلم.. كيف تؤثر مشاعر الانتقام على صحتك العقلية والجسدية

لن تتوقع .. سعر توب درة يشعل السوشيال ميديا

حجاب وفستان مكشوف.. البلوجر حنان الحكيم تثير ضجة خلال حفل زفافها

فيديو

من مطار العريش| مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

مقطع فيديو يوثق أصواتًا غريبة تخرج من بئر بالصحراء| ما هي؟

تطورات جديدة.. هل عادت شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب؟

عبد المجيد عبدالله يؤدي بروفاته استعدادا لحفل موسم الرياض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ