الشباب والرياضة: مبادرة "حرفتك مهنتك" تجوب العديد من المحافظات

نفذت وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية،مبادرة "حرفتك مهنتك " لعضوات أندية الفتاة والمرأة بمراكز شباب محافظات الجمهورية.



وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أن محافظة الفيوم بدأت ورشتها لتعليم فن "المكرمية" بمركز شباب المحافظة، أما محافظة المنوفية فقد اختتم مركز شباب ميت فارس ورشته في " الريزن"، كما شهدت محافظة القليوبية ورشة الإكسسوارات بمركز شباب سنهره والتي إستمرت لمدة ثلاثة أيام ، في حين استمرّت محافظة الشرقية في فعاليات ورشة " أركت على الخشب " بمركز شباب التنمية الشبابية ببلبيس ، ومحافظة البحر الأحمر ورشة لتعليم التطريز على القماش والشنط بمركز شباب القصير .



جدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة توفر العديد من الورش التدريبية لتعزيز قدرات الفتيات ومهاراتهن لإقتحام سوق العمل الحر، وتمكينهن إقتصادياً وتشجيعهن على المشروعات الصغيرة ،كما تنظم العديد من المعارض داخل مراكز الشباب لعرض منتجات أندية الفتاة وفتح سوق عمل جديد.

وفي سياق آخر، تتابع الإدارة المركزية لتنمية الشباب، والإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية بوزارة الشباب والرياضة ، فتح فصول مشروع المصريون يتعلمون لمحو الأمية بمحافظة الشرقية تحت رعاية الوزارة، وبالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.



وذكرت وزارة الشباب والرياضة - في بيان - أنه خلال هذا الأسبوع تمت متابعة تشغيل فتح فصول محو الأمية بديرب نجم وتم التنبيه بضرورة بذل المزيد من الجهد للوصول بالنتيجة المثلي في امتحانات دورة أبريل 2024 لمحو أمية أكبر عدد من الدارسين لتصبح محافظة الشرقية خاليه من الأمية.



جدير بالذكر تم فتح 100 فصل دراسي لتعليم الكبار بمحافظة الشرقية من خلال مشروع المصريون يتعلمون لمحو الأمية.

