سفير بريطانيا بالقاهرة: نحرص على دعم جهود مصر للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية

أكد سفير بريطانيا بالقاهرة جاريث بايلي حرص بلاده على دعم جهود الدولة المصرية للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيدا بالتعاون بين مصر والمملكة المتحدة في مجال الصحة.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، لزيارة عدد من المنشآت التابعة للهيئة بمحافظة أسوان.



وتفقد المسئولان الأقسام المختلفة بوحدة طب الأسرة بقرية المنصورية، حيث اطلعا على طبيعة الخدمات التي تقدمها الوحدة والتي تمثل 80% من الخدمات الطبية التي يحتاجها المواطن، ومعايير إحالة الحالات التي تحتاج مستوى متقدما من الرعاية الصحية إلى المستشفيات.

كما التقى السفير بايلي بالأطقم الطبية والإدارية للوحدة، واستطلع آراء المواطنين عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم على أرض الواقع، والذين أشادوا بمستوى الخدمة المقدمة لهم.

وأثنى السفير على جودة الخدمات التي تقدمها الوحدة، مؤكداً أهمية هذه الخدمات في تحسين صحة المواطنين، مشيرا إلى أنه بالرغم من وجود الوحدة بقرية بسيطة إلا أنها تقدم الخدمات الطبية المتميزة وبأعلى معايير الجودة العالمية.

من جانبه، أكد السبكي جسور الثقة القوية والتعاون المشترك والمثمر بين مصر والمملكة المتحدة، مثمنا إشادة السفير البريطاني لدى القاهرة بجودة الخدمة الطبية داخل منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى أن مصر وبريطانيا تتبنيان منهجية واحدة للرعاية الصحية الأولية، ونموذج صحة الأسرة هو المدخل الرئيسي للتغطية الصحية التأمينية، لافتًا إلى أن أول بعثة لأطباء الأسرة بهيئة الرعاية الصحية تم تدريبها بإنجلترا مع بداية إطلاق منظومة التغطية الصحية الشاملة في مصر.