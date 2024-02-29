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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

البحوث الزراعية: منظومة تسويق القطن ساهمت في حصول الفلاح على أعلى سعر

صدى البلد

صرح الدكتور مصطفى عمارة، رئيس بحوث المعاملات والمتحدث الإعلامي لمعهد القطن، ببدء تنفيذ الندوات الإرشادية والتدريب للأخصائيين الزراعيين ومديرى الإدارات الزراعية ومديرى الجمعيات الزراعية بالمراكز الإرشادية بجميع المحافظات قبل بدء موسم الزراعة.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات وتنفيذ تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور عبد الناصر رضوان مدير معهد بحوث القطن.

وتم أمس الأربعاء الموافق 28/2/2024 تنفيذ أول ندوة تدريبية بمقر الإرشاد الزراعى بمديرية الزراعة بمحافظة بني سويف وبحضور كل من المهندس عماد جنجن  - وكيل المديرية والمهندس محمد زين العابدين  - مدير منطقة شمال الصعيد للإرشاد الزراعي والدكتور ياسر المنسى – وكيل معهد القطن الإرشاد والدكتور حسين خليفة – رئيس تربية القطن والمهندسة مني عامر – مدير إدارة القطن بالإدارة المركزية للإرشاد الزراعي.

في بداية الندوة رحب المهندس عماد جنجن بالحضور، مؤكدًا أن الوزارة سوف تقدم كافة التسهيلات لزراعة القطن وتقوم بالتعاون مع كافة الجهات لتسيهل خدمات وعمليات زراعة القطن من تطهير ترع ومصارف ومكافحة حشائش وآفات وتوفير الاسمدة المتنوعة في الجمعيات والمراكز. 

وأشار إلي أن مزارعى القطن يحصلون على أعلى متوسط لوحدة المساحة، كما كانت الأسعار هذا الموسم مربحة.

وقام الدكتور ياسر المنسى بالحديث عن أهم الظواهر التى تصيب القطن ومنها الاحمرار والهياج الخضرى وبندقة اللوز إلى جانب تأثير التغيرات المناخية وكيفية تعزيز قدرة النبات على تحملها وتفادى هذه التغيرات والعمل على المحافظة على اللوز الموجود  للحصول على أعلى إنتاجية.

وأوضح الدكتور حسين خليفة اهمية التوصيات الفنية للحصول على أعلى إنتاجية إلى جانب الاهتمام بإخلاء الأرض مبكراً وإتمام الخدمة فى الميعاد المناسب، لافتا إلى أن الصنف جيزة 95 له قدرة انتاجية عالية إلى جانب التبكير فى النضج وامكانية زراعته بعد محصول شتوى كامل ويمكن التحميل معه وذلك لزيادة ربحية المزارع.

وأشار مصطفي عمارة إلى أن هذه الندوة تعتبر أول ندوة إرشادية بهدف إلقاء الضوء علي مجهودات وزارة الزراعة والحكومة لمساندة مزارعى القطن، وذلك من خلال الإعلان عن سعر الضمان للموسم الجديد وهو (10,000 جنيه) لأقطان الوجه القبلى و(12,000 جنيه) لأقطان الوجه البحرى. 

وأكد أن القطن المصري يتمتع بجودة عالمية ويحتاج إلى تضافر جهود جميع القطاعات حتى يستعيد مكانته بالأسواق العالمية. 

وقال إنه تم وضع العديد من الضوابط الفنية والإدارية والتى من شأنها رفع جودة القطن المنتج وإعادته إلى سمعته ومكانته العالمية المتميزة، مشيرًا إلى دور منظومة التسويق الجديدة التى ساهمت فى حصول المزارع على افضل وأعلى سعر، وكذلك أهمية اعلان سعر الضمان فى هذا التوقيت المناسب قبل بداية الزراعة. 

ونوه بتطوير منظومة قطاع الغزل والنسيج وذلك لاستيعاب الأقطان المصرية للاستفادة من القيمة المضافة، مؤكدا أنه سوف يتم القيام بتنفيذ وعقد ندوات أسبوعية فى جميع محافظات الوجه القبلى خلال الفترة القادمة، مقدما الشكر لكل الحضور متمنيًا التوفيق للجميع.

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