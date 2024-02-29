برلمانية: كلمة الرئيس السيسي باحتفالية قادرون باختلاف اتسمت بالمكاشفة والمصارحة

قالت النائبة رحاب موسى ، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية قادرون باختلاف، اتسمت بالمكاشفة والمصارحة كعادته بشأن مشروع رأس الحكمة.

وأوضحت موسى في تصريحات صحفية له، أن تخصيص الرئيس السيسي 10 مليار جنيه لصندوق قادرون باختلاف، دليل على إنسانيته ودعمه المستمر لذوي الهمم ودمجهم في المجتمع.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن هذه الخطوة رسالة قوية من المجتمع تؤكد على احترام حقوق الأشخاص ذوي الهمم، وفرصة جيدة لتعزيز قدراتهم ودمجهم في المجتمع.

وتابعت النائبة رحاب موسى، أن هذا القرار سيسهم في هذا القرار في تمويل العديد من المشاريع والبرامج التي تستهدف الأشخاص ذوي الهمم، وتحسين نوعية حياتهم ودمجهم في شوق العمل والمضي قدما لتحقيق أحلامهم.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تعمل على تحقيق الدمج والشمولية من كافة المستويات لأصحاب الهمم، بداية من المستوى الإنساني والحقوقي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الوعي بخفض مسببات الإعاقة من زواج الأقارب وحوادث الطرق وغيرها من مسببات الإعاقة.

وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى أن تسليط الضوء على غزة والشعب الفلسطيني بمثابة تأكيد من الرئيس السيسي على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، ودعم مصر المستمر للقضية الفلسطينية