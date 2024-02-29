وزير الصحة يشهد افتتاح المؤتمر السنوي الأول لأمراض الصدر "Plumo Egypt 2024"

أكد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار أن جائحة كورونا أظهرت قدرات الدولة المصرية، وأهمية تضافر جهود مختلف الهيئات والقطاعات الصحية في الدولة، ووضع الأدلة العلاجية والوقائية لضمان الحصول على أفضل مستويات الرعاية الصحية، مرحبا في مستهل كلمته بالسادة الحضور.



جاء ذلك خلال حضور وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، افتتاح الموتمر السنوي الأول لأمراض الصدر (Plumo Egypt 2024)، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ، ووزير التجارة والصناعة الدكتور أحمد سمير، ومحافظ القاهرة خالد عبد العال، وعدد من قيادات وزراة الصحة والسكان، والشخصيات السياسية والبرلمانية والإعلامية.



وأكد وزير الصحة - بكلمته في افتتاح المؤتمر اليوم /الخميس/ - أن الوزارة أولت اهتماما كبيرا بمجال الأمراض الصدرية، حيث أنشأت مستشفيات وعيادات تخصصية لأمراض الصدر بمختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى توفير أفضل الأجهزة والآلات الطبية.



وأشار إلى أن وزارة الصحة تعمل على رفع كفاءة الأطباء وأطقم التمريض من خلال التدريب على أحدث طرق العلاج والتشخيص، وتنفيذ مبادرات توعوية موسعة عن الأمراض الصدرية.



وصرح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار، أن الوزير أوضح أنه تم إعداد خطط عمل تتوافق مع تطبيق أساليب مكافحة العدوى بجميع وحدات الصدر التي تقدم خدماتها لمرضى الدرن، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تهدف إلى القضاء على وبائيات مرض الدرن بحلول عام 2030.



من جانبه، قال الأمين العام للمجلس الصحي المصري الدكتور حسام حسني، أن وزارة الصحة والسكان، تسعى لنشر الوعي بين المواطنين للوقاية من المخاطر الصحية التي تسببها الأمراض المختلفة، مشيرا إلى أنه على مدار السنوات الماضية، قامت الوزارة بدور مهم من خلال قطاعاتها المختلفة في القضاء على العديد من الأمراض الوبائية، وكان لها تاريخ كبير في مواجهة الأمراض الصدرية كالدرن وغيرها، حيث وصلت مصر حاليا لأقل معدلات في الإصابة بالدرن كما يتم توفير العلاج الكامل للمرضى بالمجان.