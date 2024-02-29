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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئيس السيسي يصدق على قانون بشأن الأوسمة والأنواط المدنية

صدى البلد

صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على القانون رقم 12 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية والذي وافق عليه مجلس النواب.

وجاءت المادة الاولي من القانون كالتالي:

المادة الأولى)
يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية النص الآتي
1.   قلادة النيل.
2.   قلادة الجمهورية.
3.   وشاح النيل.
4.   وسام الجمهورية.
5.   وسام الاستحقاق.
     6-وسام الكمال
     7-وسام العمل
     8-وسام العلوم والفنون
     9-وسام الرياضة
     10-وسام البنَّاء العظيم
11-نوط الامتياز
     12- وسام الاستحقاق

نشر القانون فى الجريدة الرسمية.

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