عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

انطلاق فعاليات حفل تخرج الدفعة الأولى من «مدرسة الإمام الطيب» بمركز الأزهر للمؤتمرات

صدى البلد

انطلقت منذ قليل فعاليات حفل تخرج الدفعة الأولى من «مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده»؛ الذي ينظمه مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، بمشاركة نخبة من علماء وقيادات الأزهر وممثلي السفارات الأجنبية.

ويتضمن الحفل كلمات لفضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر ورئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وكذلك كلمات لبعض الطلاب الوافدين ليتحدثوا عن المدرسة وتجربة الدراسة فيها.

كما يشهد الحفل تكريم لجنة الإشراف العلمي على المدرسة؛ الدكتور اعتماد عبد الصادق، العميدة السابقة لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة والمشرف العلمي على مدرسة الإمام الطيب، والدكتور عماد عبد النبي، مدرس أصول الفقه بجامعة الأزهر وعضو اللجنة العلمية بالمدرسة، والدكتور محمد إبراهيم، مدرس التفسير بجامعة الأزهر وعضو اللجنة العلمية بالمدرسة، وتكريم طلاب الدفعة الأولى والطلاب أوائل المستويات ويبلغ عددهم (166) طالبًا وطالبة، مع عرض فيلم تسجيلي عن المدرسة وتاريخ إنشائها ونظام الدراسة بها، مع توزيع الشهادات وأخذ صور تذكارية في ختام الحفل للمكرَّمين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

25 جنيهًا| انخفاض أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف وهذا ثمن كرتونة البيض

800 جنيه في يوم|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تصريحات صندوق النقد

بعد هبوط الدولار.. انخفاض أسعار 20 سلعة غذائية بالأسواق| تفاصيل

اختفاء السوق الموازية وسعر واحد للدولار|مفاجأة للمصريين بعد دخول أموال رأس الحكمة

بسبب الرياح .. الجيش الأردني يسقط مساعدات في إسرائيل بدلا من غزة بالخطأ

لم تتحمل الكارثة.. طالبة بجامعة العريش تنهي حياتها والسبب زملاؤها| شاهد ماذا حدث

تراجع ملحوظ في الأسعار.. كيلو اللحمة بكام النهارده؟.. وسبب الانخفاض

10 أيام وتنتهي أزمة السكر في مصر.. شعبة المواد الغذائية تكشف مفاجأة

ترشيحاتنا

نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية.. ويوجه نصائح مهمة للأعضاء الجدد

أبو العينين ينعي المحامي حامد بدر الدين

برامج وأنشطة مميزة .. ماذا تقدم التعليم لـ الطلاب ذوي الهمم ؟| تفاصيل

السيسي: مصر حريصة على دعم السودان لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي

بوتين: روسيا على استعداد للحوار مع الولايات المتحدة حول الاستقرار الاستراتيجي

الأهلي والزمالك.. طاقم تحكيم أجنبي يقترب من إدارة نهائي كأس مصر بالسعودية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لافت.. أنغام تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

من مطار العريش| مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

مسلسل المعلم.. كيف تؤثر مشاعر الانتقام على صحتك العقلية والجسدية

لن تتوقع .. سعر توب درة يشعل السوشيال ميديا

فيديو

خط أحمر.. رنا رئيس تعلق على ارتباطها بعد شهور من إنهاء خطوبتها

من مطار العريش| مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

مقطع فيديو يوثق أصواتًا غريبة تخرج من بئر بالصحراء| ما هي؟

تطورات جديدة.. هل عادت شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ