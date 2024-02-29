رئيس غارب يستمر في لقاءاته المنتظمة مع المواطنين ويسعى لتلبية طلباتهم

في إطار التوجيهات السامية من اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة الاهتمام بلقاءات المواطنين الأسبوعية، واصل اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، في لقاءاته المنتظمة مع المواطنين للاستماع لشكاويهم ومطالبهم.

وخلال اللقاء، ناقش رئيس المدينة مع المواطنين عشرة طلبات متنوعة، بحضور الإدارات المختصة، مثل إدارة خدمة المواطنين، والأملاك، والإيرادات، والهندسية، والأشغالات، والشؤون القانونية. تم خلال النقاش بحث طلبات المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها.

وتنوعت الطلبات بين طلبات ترخيص الكشك، واسترداد المضبوطات، وتقسيط مبالغ الإيجارات، وشكوى من الجار الملاصق، ومساعدة في إزالة منزل في المنطقة العشوائية، ومساعدة إنسانية، وقد تم تحويل هذه الطلبات إلى الإدارات المختصة للعمل على إيجاد الحلول السريعة وفقًا للأنظمة والضوابط القانونية.

وأكد نديم على استمرارية عقد اللقاءات مع المواطنين بشكل أسبوعي، بهدف إيجاد قنوات اتصال مباشرة مع الأهالي، والاستماع إلى مشاكلهم وإيجاد حلول سريعة لها. ويتم عقد لقاءات المواطنين يوم الأربعاء من كل أسبوع لضمان التواصل الفعال وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.