محافظ الفيوم: نعمل على الاستثمار الأمثل بكافة القطاعات بما يعود بالنفع على المواطنين

أكد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري أن المحافظة تعمل على الاستثمار الأمثل بكافة القطاعات بما يعود بالنفع على المواطن من خلال توفير فرص العمل بالمشروعات التي يتم تنفيذها بالمحافظة.



جاء ذلك خلال متابعة المحافظ اليوم/الخميس/ الإجراءات والتصميمات النهائية لإنشاء مشروع "سوق دمو المطور" لتجارة وتداول الماشية، بعد تسليم الأرض لشركة طيبة المنفذة للمشروع، بمنطقة دمو التابعة لمركز الفيوم، كأول مشروع لسوق عمومي للماشية من المشروعات الخضراء الذكية، على مستوى المحافظات.



وأشار الأنصاري إلى أن مشروع "سوق دمو المطور" يأتي على مساحة 12 فداناً، ويعد أحد المشروعات الاستثمارية الكبرى التي سيتم تنفيذها على أرض المحافظة، بما يخدم مربي الماشية والعاملين بتجارتها.



ووجه بمراعاة البعد البيئي والطبيعي والهوية البصرية لمحافظة الفيوم في تنفيذ المشروع المقرر إنشاؤه بمنطقة دمو التابعة لمركز الفيوم، وتوافقه مع اشتراطات المشروعات الخضراء الذكية، بهدف أن تشمله المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.



وكلف محافظ الفيوم بعقد اجتماعات دورية شهرياً بشأن متابعة المراحل الإنشائية، لتنفيذ المشروع مع مراعاة عقد اجتماعات استثنائية في حالة وجود مطالب ملحة خلال المراحل التنفيذية للمشروع، مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود بين مختلف الجهات بما يضمن تنفيذ هذا المشروع على الوجه الأمثل، مع مراعاة التوسعات المستقبلية به وعمليات التنمية التي ستحدث بالمنطقة وقت تشغيل المشروع.

