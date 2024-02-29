الحوار الاقتصادي.. وزيرة التضامن ضيف جلسة الحماية الاجتماعية

انطلقت، قبل قليل، فعاليات جلسة" الحماية الاجتماعية"، ضمن جلسات الحوار الاقتصادي، بمشاركة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

ويأتي ذلك تماشيا مع رؤية الجمهورية الجديدة، التي تتسع لجميع الآراء والمقترحات، وهدفها الوطن والمواطن.

ويختتم الحوار الاقتصادي فعالياته اليوم، الخميس، بعقد 3 جلسات بعد نقاشات امتدت لأربعة أيام تطرقت لعدد مهم من القضايا والملفات التي تشغل بال قطاع كبير من الشارع المصري ويتصدرها التضخم وغلاء الأسعار ونقص الدولار والدين الخارجي.

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