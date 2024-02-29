سفير بريطانيا يشيد بتجربة مصر في مجال الدعم الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية

أشاد سفير بريطانيا بالقاهرة جاريث بايلي بالتجربة المصرية في مجال الدعم النقدي والتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية..معربا عن سعادته بما لمسه من إنجاز في إطار برامج الحماية والتمكين الاقتصادي والشراكة المثمرة مع منظمات المجتمع المدني.



جاء ذلك خلال زيارة السفير البريطاني بالقاهرة والوفد المرافق له لوحدة الطود الاجتماعية بمحافظة الأقصر، وذلك في إطار التعاون ودعم العلاقات الثنائية بين وزارة التضامن الاجتماعي وسفارة بريطانيا وذلك بحضور رأفت شفيق مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والمدير التنفيذي لبرنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، ومحمد حسين رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية.



وتأتي زيارة بايلي لوحدة الطود ضمن برنامج زيارات قام بها لعدد من المشروعات التي قدمت لها السفارة البريطانية أوجه دعم مختلفة علي مدار الفترة السابقة في نطاق محافظتي أسوان والأقصر.



والتقى بايلي عددا من موظفي المديرية والإدارة والوحدة الاجتماعية من الإداريين والإخصائيين والرائدات المجتمعيات، وكذلك عددا من مستفيدي برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة من الأرامل والمطلقات والمسنين وذوي الإعاقة والأيتام.



كما التقى عددا من السيدات الملتزمات بالشروط الصحية والتعليمية حيث يشترط التزام حضور أبنائهن أيام التعليم بنسبة لا تقل عن 80% بالإضافة إلى زيارة الوحدات الصحية لمرة واحدة علي الأقل كل ثلاثة أشهر، مع الالتزام بعدم تزويج بناتهن قبل بلوغهن سن 18 سنة باعتبارها شروط استمرار حصولهم على برنامج الدعم الذي يهدف إلى خروج الأسر الأولى بالرعاية من دائرة الفقر بأبعاده المختلفة، حيث يقدر عدد مستفيدي تكافل وكرامة بمحافظة الأقصر 133 ألفا و45 مستفيدا بإجمالي دعم نقدي 4 مليارات و398 مليونا و270 ألفا و677 جنيها.



واستعرض سفير بريطانيا بالقاهرة مشروعات التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، خلال لقائه عدد من مستفيدى مشروعات برنامج "فرصة "للتمكين الاقتصادي وغيرهم من مستفيدي برامج الدعم الذي تقدمه الوحدة لأهالي القرية.



ويعد برنامج فرصة منظومة متكاملة للتمكين والتأهيل لدخول سوق العمل والحصول على وظائف لائقة، ويستكمل منظومة الحماية الاجتماعية من البرامج الاجتماعية المقدمة للفقراء لمساعدة القادرين على العمل علي الانتقال من الدعم إلى الاستقلالية المالية والاكتفاء الذاتي.