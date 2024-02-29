الشباب والرياضة: تطعيم البعثة المصرية المشاركة بدورة الألعاب الأفريقية في غانا

في إطار الإجراءات الوقائية لضمان سلامة الرياضيين المصريين، أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن تطعيم جميع أعضاء البعثة المصرية المشاركة في النسخة الـ 13 من دورة الألعاب الأفريقية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 3 - 23 مارس القادم في العاصمة الغانية أكرا.

وتقام الدورة تحت رعاية رئيس دولة غانا "نانا اكوفو ادو"، بمشاركة نحو 5000 لاعب ومدرب يمثلون 50 دولة يشاركون في 30 رياضة بواقع 23 لعبة في جدول الميداليات، منها 8 رياضات مؤهلة للأولمبياد وهي “المصارعة، والثلاثي، والتنس الأرضي، وتنس الطاولة، والسباحة، والدراجات، والريشة الطائرة، وألعاب القوى”، و7 ألعاب استعراضية.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة حريصة على توفير جميع سبل الراحة والأمان لبعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية، وأن التطعيم يأتي ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الوزارة للحفاظ على صحة الرياضيين من الأمراض المعدية، وضمان سلامتهم خلال رحلتهم إلى غانا، وتمكينهم من التركيز على أدائهم الرياضي واعتلاء منصات التتويج.

وتلقت البعثة المصرية المكونة من 387 فردا من أعضاء البعثة من اللاعبين والمدربين، جرعات من لقاحات ضد الأمراض الوبائية التى يوجد لها تطعيم وإجراء وقائي حسب التحديث العالمى فبراير 2024، وهي "الحمى الصفراء، والالتهاب السحائى، والملاريا".

وتم تطعيم البعثة بتطعيمات الحمي الصفراء والالتهاب السحائي.

كما تم تزويد البعثة بـ21080 قرصا ضد الملاريا بمقر اللجنة الأولمبية المصرية قبل سفرهم لغانا، وذلك من خلال التعاون مع قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة واللجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين بوزارة الشباب والرياضة.

وتخوض مصر منافسات دورة الألعاب الأفريقية ببعثة مكونة من 240 لاعبًا بواقع 150 لاعبًا و90 لاعبة يتنافسون في 20 رياضة مختلفة وهي: مصارعة الذراعين (8 رجال و6 سيدات)، ألعاب القوى (11 رجال و4 سيدات)، الريشة الطائرة (5 رجال و5 سيدات)، كرة السلة 3X3 (4 رجال و4 سيدات)، الكرة الطائرة الشاطئية (2 رجال و2 سيدات)، الكرة الطائرة (12 رجال و12 سيدات)، الملاكمة (4 رجال و2 سيدات)، الشطرنج (2 رجال و2 سيدات)، الهوكي (20 رجال)، كرة اليد (16 رجال)، الجودو (7 رجال و7 سيدات)، الكاراتيه (11 رجال و9 سيدات)، السباحة (10 رجال و5 سيدات)، تنس الطاولة (4 رجال و4 سيدات)، التايكوندو (8 رجال و8 سيدات)، التنس (4 رجال و4 سيدات)، الثلاثي (رجل وسيدة)، رفع الأثقال (6 رجال و6 سيدات)، المصارعة (12 رجال و6 سيدات)، كرة السرعة (3 رجال و3 سيدات).

ويترأس بعثة مصر في دورة الألعاب الأفريقية الدكتور عبد العزيز غنيم، أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للملاكمة.