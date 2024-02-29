السبت.. "أوركسترا القاهرة السيمفوني" يقدم باقة من المؤلفات العالمية بدار الأوبرا

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلا ضمن سلسلة حفلات النهج الكلاسيكي لأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي، وذلك في الثامنة مساء بعد غد /السبت/ على المسرح الكبير بالأوبرا.



وذكرت دار الأوبرا - في بيان اليوم /الخميس/ - أن الأمسية تأتي ضمن أهداف الثقافة المصرية الرامية إلى تقديم أهم وأشهر المؤلفات الموسيقية العالمية، ويتضمن برنامج الحفل تقديم مجموعة من المؤلفات العالمية منها "السيمفونية الـ 39 لموتسارت والسيمفونية الثانية لشومان".



وأشارت الأوبرا إلى أن أوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة أشهر الموسيقيين في العالم، وأيضا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة في الإعلان عن أنفسهم، وعلى مدار تاريخه نجح في ضم مؤلفات عالمية إلى ريبرتواره الفني، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين، إلى جانب جولات فنية في مختلف أرجاء العالم.

