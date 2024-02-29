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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة البيئة : نجهّز لإبرام اتفاقيات تخص قضية تدوير واستخدام البلاستيك

صدى البلد

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد،  وزيرة البيئة فى الإجتماع الوزارى للمجموعة العربية ، والذى عقد على هامش أعمال الدورة السادسة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، المنعقدة حالياً بالعاصمة الكينية نيروبي، بحضور  الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم ادارة المخلفات، والدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة،  والمهندسة سماح صالح مسئول التنمية المستدامة ورئيس وحدة تكافؤ الفرص ، وسها طاهر رئيس الادارة المركزية للتعاون الدولى، وعدد من رؤساء ووفود الدول العربية المشاركة بالدورة.

اعربت الدكتورة ياسمين فؤاد فى كلمتها عن فخرها بكونها جزء من المجموعة العربية، والجمعية الخاصة بالبيئة، مشيرة الى ان المفاوضات التى تمت خلال الدورة الحالية ،والتى تناولت العديد من الموضوعات البيئية الهامة والملحة ،موضحة ان الهدف من وجود الجمعية الخاصة بالبيئة هو دراسة الموضوعات الجديدة والملحة فى قطاع البيئة ومنها قضية البلاستيك والذى حاز العديد من المفاوضات من أجل الوصول الى اتفاق ملزم بشأنه.

وقد أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة انه مع انطلاق برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فقد انطلقت معه مجموعة من الاتفاقيات الدولية البيئية وخاصة اتفاقية ريو، مشيرة الى انه مع التفاوض الذى يجرى حاليا  على عدد من النصوص البيئية المختلفة تلاحظ انه لا يتم استخدام مصطلحات متفق ومتوافق عليها فى قرارات الاتفاقيات الدولية البيئية، وهو ما يتطلب التآزر بين المجموعة العربية وكافة المعنين للوصول الى حلول لهذه المشكلة، خاصة ونحن بصدد ابرام اتفاقيات لموضوع البلاستيك وعدد من الموضوعات البيئية الملحة، مؤكدة أن الموتمر اختبار للتعاون البيئى متعدد الاطراف فيما يخص ازدواجية المعيار والحفاظ على البيئة.

وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد،  ان القضية الفلسطينية وعلاقتها بالبيئة هى من القضايا الدولية الهامة المدرجه بأجندة مجلس وزراء البيئة العرب، والتى تتضمن موضوعين هاميين ولابد من طرحهما فى هذا المحفل وهما القضية الفلسطينية وعلاقتها بالتدهور البيئى وتأثيرها على الموارد الطبيعية،  وحق الفلسطنين فى الحصول على الاحتياجات الاساسية من الموارد الطبيعية.

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