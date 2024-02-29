عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرة البيئة تؤكد حق الفلسطينيين في الحصول على الاحتياجات الأساسية من الموارد الطبيعية

صدى البلد

أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد حق الفلسطينيين في الحصول على الاحتياجات الأساسية من الموارد الطبيعية.


جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة بالاجتماع الوزاري للمجموعة العربية الذي عُقد على هامش أعمال الدورة السادسة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة المنعقدة حاليًا بالعاصمة الكينية نيروبي، بحضور الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات الدكتور طارق العربي.


وقالت الوزيرة إن القضية الفلسطينية وعلاقتها بالبيئة من القضايا الدولية الهامة المدرجة بأجندة مجلس وزراء البيئة العرب، والتي تتضمن موضوعين هامين ولابد من طرحهما وهما القضية الفلسطينية وعلاقتها بالتدهور البيئي وتأثيرها على الموارد الطبيعية.


وأعربت عن فخرها بكونها جزء من المجموعة العربية والجمعية الخاصة بالبيئة، مشيرة إلى المفاوضات التي تمت خلال الدورة الحالية وتناولت العديد من الموضوعات البيئية الهامة والملحة.


وأضافت أن الهدف من وجود الجمعية الخاصة بالبيئة هو دراسة الموضوعات الجديدة والملحة في قطاع البيئة ومنها قضية البلاستيك والذي حاز بالعديد من المفاوضات من أجل الوصول لاتفاق ملزم بشأنه.


وأوضحت أنه مع انطلاق برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فقد انطلقت معه مجموعة من الاتفاقيات الدولية البيئية وخاصة اتفاقية "ريو"، مشيرة إلى أنه مع التفاوض الذي يجرى حاليًا على عدد من النصوص البيئية المختلفة تلاحظ أنه لا يتم استخدام مصطلحات متفق عليها في قرارات الاتفاقيات الدولية البيئية.


وتابعت أن هذا الأمر يتطلب التآزر بين المجموعة العربية وكافة المعنيين للوصول إلى حلول لهذه المشكلة، خاصة ونحن بصدد إبرام اتفاقيات لموضوع البلاستيك وعدد من الموضوعات البيئية الملحة، مؤكدة أن المؤتمر يعد اختبارًا للتعاون البيئي متعدد الأطراف فيما يخص إزدواجية المعيار والحفاظ على البيئة.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

25 جنيهًا| انخفاض أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف وهذا ثمن كرتونة البيض

800 جنيه في يوم|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تصريحات صندوق النقد

اختفاء السوق الموازية وسعر واحد للدولار|مفاجأة للمصريين بعد دخول أموال رأس الحكمة

لم تتحمل الكارثة.. طالبة بجامعة العريش تنهي حياتها والسبب زملاؤها| شاهد ماذا حدث

بعد هبوط الدولار.. انخفاض أسعار 20 سلعة غذائية بالأسواق| تفاصيل

تراجع ملحوظ في الأسعار.. كيلو اللحمة بكام النهارده؟.. وسبب الانخفاض

10 أيام وتنتهي أزمة السكر في مصر.. شعبة المواد الغذائية تكشف مفاجأة

بسبب الرياح .. الجيش الأردني يسقط مساعدات في إسرائيل بدلا من غزة بالخطأ

ترشيحاتنا

هل هيلحق أيام من رمضان 2024 ؟ اِعرف موعد بدء التوقيت الصيفي

بتكلفة 88 مليار جنيه.. 1890 جنيه الحد الأقصى لزيادة معاشات مارس

بعد قرار الحكومة | وقف الدعم وغرامة مليون جنيه ضد هؤلاء

سعر تويوتا فورتشنر 2024 في مصر

مشاكلنا النساء والسائق بريء.. سائق بأوبر يعلق على حادثة فتاة الشروق| فيديو

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بالمنطقة الغربية العسكرية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت جلد جريء .. درة تشعل السوشيال ميديا بأحدث صور|شاهد

جيب قصيرة.. رانيا يوسف تثير الجدل بملابسها| شاهد

تحدث مرة كل 4 سنوات.. تفاصيل مدهشة عن السنة الكبيسة

جمبسوت جريء.. جوري بكر تثير الجدل بظهورها | شاهد

فيديو

تراجع الدولار بالسوق السوداء ومفاجأة بسعر الذهب | فيديو

خط أحمر.. رنا رئيس تعلق على ارتباطها بعد شهور من إنهاء خطوبتها

من مطار العريش| مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

مقطع فيديو يوثق أصواتًا غريبة تخرج من بئر بالصحراء| ما هي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ