وزيرة البيئة تؤكد حق الفلسطينيين في الحصول على الاحتياجات الأساسية من الموارد الطبيعية

أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد حق الفلسطينيين في الحصول على الاحتياجات الأساسية من الموارد الطبيعية.



جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة بالاجتماع الوزاري للمجموعة العربية الذي عُقد على هامش أعمال الدورة السادسة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة المنعقدة حاليًا بالعاصمة الكينية نيروبي، بحضور الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات الدكتور طارق العربي.



وقالت الوزيرة إن القضية الفلسطينية وعلاقتها بالبيئة من القضايا الدولية الهامة المدرجة بأجندة مجلس وزراء البيئة العرب، والتي تتضمن موضوعين هامين ولابد من طرحهما وهما القضية الفلسطينية وعلاقتها بالتدهور البيئي وتأثيرها على الموارد الطبيعية.



وأعربت عن فخرها بكونها جزء من المجموعة العربية والجمعية الخاصة بالبيئة، مشيرة إلى المفاوضات التي تمت خلال الدورة الحالية وتناولت العديد من الموضوعات البيئية الهامة والملحة.



وأضافت أن الهدف من وجود الجمعية الخاصة بالبيئة هو دراسة الموضوعات الجديدة والملحة في قطاع البيئة ومنها قضية البلاستيك والذي حاز بالعديد من المفاوضات من أجل الوصول لاتفاق ملزم بشأنه.



وأوضحت أنه مع انطلاق برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فقد انطلقت معه مجموعة من الاتفاقيات الدولية البيئية وخاصة اتفاقية "ريو"، مشيرة إلى أنه مع التفاوض الذي يجرى حاليًا على عدد من النصوص البيئية المختلفة تلاحظ أنه لا يتم استخدام مصطلحات متفق عليها في قرارات الاتفاقيات الدولية البيئية.



وتابعت أن هذا الأمر يتطلب التآزر بين المجموعة العربية وكافة المعنيين للوصول إلى حلول لهذه المشكلة، خاصة ونحن بصدد إبرام اتفاقيات لموضوع البلاستيك وعدد من الموضوعات البيئية الملحة، مؤكدة أن المؤتمر يعد اختبارًا للتعاون البيئي متعدد الأطراف فيما يخص إزدواجية المعيار والحفاظ على البيئة.

