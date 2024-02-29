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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الصحة: "هيئة التأمين الصحي" تنظم ملتقى تبادل الخبرات في علاج أمراض الشبكية

صدى البلد

نظمت الهيئة العامة للتأمين الصحي التابعة لوزارة الصحة والسكان، ملتقى تدريبيا وجلسات نقاشية للفرق الطبية بتخصص الرمد من العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي، بعنوان «تبادل الخبرات في علاج أمراض الشبكية»، بحضور الدكتورة نانسي هوليكامب رئيس قسم الشبكية بمعهد «بيبوز» في الولايات المتحدة الأمريكية. 


وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار، اليوم /الخميس/ أن الملتقى يهدف لتبادل الخبرات والرؤى الحديثة، حول أحدث ما توصل إليه العلم بمجال علم الرمد وحقن العيون، وذلك إيمانًا من الهيئة العامة التأمين الصحي، بأهمية التعليم الطبي المستمر ودوره في رفع كفاءة مقدمي الخدمة الصحية، وتحقيق الاستفادة القصوى من الخبرات والكوادر الطبية المصرية. 


وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، أن اليوم يضم محاضرات علمية بتخصص الرمد، وشرح أفضل النظريات الحديثة، وفتح جلسات نقاشية بين الحاضرين من الأطباء بتخصصات الرمد، لتبادل الخبرات العملية، وأن الدورات التدريبية تطرقت إلى استعراض التحديات بهذا الشأن، والتشارك في وضع حلول مُثلى لها، والعمل على إنتاج عمل جماعي مشترك يُشهد بنجاحه. 


ومن جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الدكتور محمد ضاحي، إن هذه الجلسات ناقشت متطلبات المرضى في هذا الصدد، وأيضاً التوصيات العالمية وأحدث خطوط العلاج الحديثة لتحسين التجربة العلاجية للمرضى، الأمر الذي يؤتي دوره في حصول المريض المصري على أفضل خدمة طبية، كما شمل اليوم التدريبي أنواع الأمراض التي تصيب شبكية العين، وأسباب الإصابة، ونشر ثقافة الوعي بأهمية تجنبها بين المواطنين.


وأكد الدكتور محمد ضاحي أن الهيئة العامة للتأمين الصحي، تولي اهتماماً حقيقياً نحو استمرار تنظيم دورات وحلقات علمية ونقاشية بين العاملين بكافة التخصصات، على مستوى محافظات الجمهورية.


وأعرب الحاضرون من الأطباء المتدربين عن سعادتهم بهذا اليوم العلمي والتدريبي، حيث أسهمت في تزويدهم بالخبرات العلمية والمهنية بمجال تخصصهم.

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