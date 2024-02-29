حسام حسن يضع شرطاً أساسيًا لـ ضم أي لاعب لمعسكر المنتخب

كشف اللاعب أحمد حسن عن شرط حسام حسن لضم أي لاعب في معسكر منتخب مصر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن :"حسام حسن يضع شرط أساسي لضم أي لاعب لمعسكر المنتخب وهو المشاركة بشكل مستمر مع ناديه".

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، كواليس جديدة عن لقاء الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر.

وكتب عبر فيسبوك: “طاقم تحكيم أجنبي يقترب من إدارة نهائي كأس مصر”.

وأكد عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على المسابقات، أنه لم يتم مجاملة أي نادٍ مطلقًا خصوصًا الأهلي، ولم يتم ترك أي مساحة زمنية، والفريق الأحمر سيلعب 3 مباريات في أسبوع، كما سيخوض لقاء نهائي كأس مصر أمام الزمالك يوم 8 مارس.

وقال في تصريحات لبرنامج “بوكس تو بوكس” الذي يبث عبر فضائية “etc”: "سبق وتمت مناقشة جميع الأندية في تغيير نظام الدوري لمدة موسم واحد، وجميع الفرق رفضت ذلك، ولكن هناك أزمة في الموسم المقبل خصوصا مع ضغط البطولات وعدم معرفة مواعيد بطولة أمم أفريقيا 2025، وسيكون من المستحيل بعدها العودة لخوض منافسات الدوري المصري، خصوصا أن هناك فترة توقف قبل البطولة تكون أسبوعين للاستعداد".