رسميًا.. إيقاف بول بوجبا 4 سنوات بسبب المنشطات

أعلن اللاعب أحمد حسن عن إيقاف اللاعب بول بوجبا رسمياً عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

كتب أحمد حسن:"رســــمـــيًّــا | إيقاف بول بوغبا لمدة 4 سنوات عن ممارسة كرة القدم بعد ثبوت تعاطيه للمنشطات".

ويذكر أنه قد أشارت مصادر في إيطاليا، إلى أن السلطات الرياضية في إيطاليا، قررت إيقاف بول بوغبا، 4 أعوام، عن ممارسة كرة القدم، بعد ثبوت تعاطيه المنشطات قبل أشهر

قد ثبت تعاطي النجم الفرنسي منشط "التيستيستيرون"، خلال فحص المنشطات بعد مباراة يوفنتوس الأولى بالدوري الإيطالي هذا الموسم، في أغسطس 2023.

وكان بوغبا قد عانى من الإصابات بالسابق، ومثل الموسم الحالي "فرصته الأخيرة" للعودة لمستواه السابق، حيث كتب اسمه بين المواهب الواعدة في عالم كرة القدم.

وتم تأكيد مخاوف اللاعب، بإصدار عقوبة تمتد لأربعة أعوام، مما يعني أنه سيسمح له العودة للعب بعمر 35 عاما، في مارس من عام 2028.

وسيبلغ النجم الفرنسي بطل العالم، عامه الـ31، بعد أسبوعين.