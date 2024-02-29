عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلة غريبة ولذيذة .. طريقة عمل صينية فراخ باللفت

اللفت
اللفت

يعد اللفت من أرخص أنواع الخضروات المتوفرة فى السوق المصري خلال الفترة الحالية ويمكن استغلاله فى إعداد أكلات مختلفة وجديدة على السفرة المصرية 

نعرض لكم طريقة صينية فراخ باللفت من خلال وصفة الشيف ماجي حبيب

بتر قدم فنان شهير.. مركز عالمى يقدم طرق الوقاية من السكر

هتلعب بالفلوس .. مواليد هذه الأبراج الأكثر حظا في المال والعمل

السيشوار في الثلاجة.. حيلة سحرية تفعلها دائما بعد معرفة نتائجها

وصل 900 جنيه.. كيف تعرف البن المغشوش من الأصلي


مقادير صينية فراخ باللفت
دجاجة كاملة

كيلو من اللفت 
3 حبات جزر
بطاطس
كرفس
فاصوليا خضراء
ملح 

فلفل أسود 

فراخ باللفت
فراخ باللفت

طريقة عمل صينية فراخ باللفت:
* قطعي اللفت وكل الخضروات في اشكال واحجام متساوية وضعيهم في بايركس مدهونة بالسمن
*  تبلي الدجاجة بالملح والفلفل الأسود والبهارات على حسب الرغبة
* ادخلي صينية الفراخ باللفت فى فرن ساخن واتركيها حتى تنضج وتقدم مع الأرز أو اى طبق جانبي مفضل

اللفت صينية فراخ طريقة عمل صينية ماجى حبيب طريقة عمل صينية فراخ باللفت اكلات غير تقليدية باللفت اكلات جديدة باللفت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

25 جنيهًا| انخفاض أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف وهذا ثمن كرتونة البيض

800 جنيه في يوم|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تصريحات صندوق النقد

اختفاء السوق الموازية وسعر واحد للدولار|مفاجأة للمصريين بعد دخول أموال رأس الحكمة

لم تتحمل الكارثة.. طالبة بجامعة العريش تنهي حياتها والسبب زملاؤها| شاهد ماذا حدث

10 أيام وتنتهي أزمة السكر في مصر.. شعبة المواد الغذائية تكشف مفاجأة

صفقة تبادلية مدوية بين الأهلي وبيراميدز | ماهي؟

تراجع ملحوظ في الأسعار.. كيلو اللحمة بكام النهارده؟.. وسبب الانخفاض

بعد هبوط الدولار.. انخفاض أسعار 20 سلعة غذائية بالأسواق| تفاصيل

موضوعات متعلقة

للوقاية من حادثة حبيبة الشماع.. 7 أشياء مهمة لابد فعلها قبل ركوب التاكسي

واحدة تاني رمت نفسها.. تكرار حادثة حبيبة الشماع| كيف تحمين نفسك من الخطف؟

غير نزيف المخ.. تفاصيل حالة حبيبة الشماع في حادثة أوبر

قد يضر ولا ينفع.. من الأشخاص الممنوعون من تناول الزنجبيل؟

الدوار علامة على مشكلة صحية خطيرة في هذه الحالة

تحذير عاجل.. اللفت يسبب مشاكل خطيرة لهؤلاء الأشخاص

تحذير مهم.. 5 أبراج أكثر عرضة للحسد والمشاكل خلال الفترة المقبلة

قبل الشراء علامات تكشف البصل الفاسد |يسبب الأمراض

ترشيحاتنا

سعر طن الحديد اليوم

دوري أبطال أفريقيا| تفاصيل الاجتماع لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز

مساعدات بنكهة الدم.. الاحتلال يرد على محكمة العدل بمـ.جزرة الرشيد

طلب عاجل من الخارجية السورية لحلفاء إسرائيل

مـ.جزرة الرشيد في غزة.. بيان شديد اللهجة من الخارجية السعودية

أدعية رمضان .. اللهم اجعله شهر الخير والعطاء والإحسان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة غريبة ولذيذة .. طريقة عمل صينية فراخ باللفت

خست أوي.. صبا مبارك تبهر الجميع بمسلسل " بين السطور"

احترس.. أطعمة ممنوع تغسلها قبل الطبخ | واكتشف الطريقة الصحيحة لتنظيف الخضار

جمبسوت جلد جريء .. درة تشعل السوشيال ميديا بأحدث صور|شاهد

فيديو

مشاكلنا النساء والسائق بريء.. سائق بأوبر يعلق على حادثة فتاة الشروق| فيديو

تراجع الدولار بالسوق السوداء ومفاجأة بسعر الذهب | فيديو

خط أحمر.. رنا رئيس تعلق على ارتباطها بعد شهور من إنهاء خطوبتها

من مطار العريش| مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ