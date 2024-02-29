أكلة غريبة ولذيذة .. طريقة عمل صينية فراخ باللفت

يعد اللفت من أرخص أنواع الخضروات المتوفرة فى السوق المصري خلال الفترة الحالية ويمكن استغلاله فى إعداد أكلات مختلفة وجديدة على السفرة المصرية

نعرض لكم طريقة صينية فراخ باللفت من خلال وصفة الشيف ماجي حبيب



مقادير صينية فراخ باللفت

دجاجة كاملة

كيلو من اللفت

3 حبات جزر

بطاطس

كرفس

فاصوليا خضراء

ملح

فلفل أسود

فراخ باللفت

طريقة عمل صينية فراخ باللفت:

* قطعي اللفت وكل الخضروات في اشكال واحجام متساوية وضعيهم في بايركس مدهونة بالسمن

* تبلي الدجاجة بالملح والفلفل الأسود والبهارات على حسب الرغبة

* ادخلي صينية الفراخ باللفت فى فرن ساخن واتركيها حتى تنضج وتقدم مع الأرز أو اى طبق جانبي مفضل