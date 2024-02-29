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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محسن منصور يحتفل بعيد ميلاد زوجته فى المسرح القومي | صور

صدى البلد

احتفل الفنان محسن منصور بعيد ميلاد زوجته سارة شكرى مدير دار العرض المسرح القومي.

حضر المناسبة أسرة المسرح القومي بقيادة الفنان أيمن الشيوى ونخبة كبيرة من نجوم زمن الفن الجميل، سيدة المسرح العربي سميحة أيوب والقديرة سميرة عبدالعزيز والقديرة مديحة حمدي، والقديرة آمال رمزى وكل من الفنانة عزة لبيب ، والفنان  محمود حميدة، ودينا عبدالله،  شريف خيرالله، والمطربة نهلة خليل، والكاتب الكبير محمد سلماوي، والإعلامي الكبير جمال الشاعر، والدكتور أسامة طلعت - رئيس دار الكتب والوثائق القومية، والكاتب الكبير محمد عبد الحافظ ناصف- رئيس المركز القومي لثقافة الطفل وا.محمد صابر وا. ثروت مسؤول الصاله بالمسرح القومي، والمؤرخ المسرحي الدكتور عمرو دوارة، بجانب الفنان ايمن الشيوى مدير المسرح القومي والفنان ايهاب فهمي رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى، والفنون الشعبية.

وحرص الفنان محسن منصور زوج سارة على الحضور رغم تواجده داخل تصوير أحد مسلسلات رمضان 2024 لاحتفال بعيد ميلادها الاول لها في المسرح القومي.

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