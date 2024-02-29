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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء الأوكراني: خسائر الثقافة والسياحة تقدر بـ 19.6 مليار دولار

رئيس الوزراء الأوكراني
رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال اليوم الخميس أن خسائر البلاد في قطاع السياحة والثقافة بلغت 19.6 مليار دولار، جراء الحرب التي اندلعت في فبراير من عام 2022.

وأضاف رئيس الوزراء الأوكراني في مؤتمر "متحدون من أجل العدالة.. متحدون من أجل التراث"، أنه "وفقا لتقديرات البنك الدولي، بلغت الخسائر في قطاع الثقافة والسياحة في أوكرانيا، بما في ذلك الإيرادات المفقودة، 19.6 مليار دولار".

وأوضح أن البيانات تشير فقط إلى المناطق الخاضعة حاليا للسيطرة الأوكرانية وتلك التي تم تحريرها.

وأكد شميهال أن أوكرانيا تحتاج على المستوى الدولي إلى استجابة فورية لمنع الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، فضلاً عن إنشاء إطار قانوني يمكن الاعتماد عليه، وإجراءات أمنية مشددة، والتعاون بين وكالات إنفاذ القانون في مختلف البلدان فيما يتعلق بالممتلكات المسروقة في أوكرانيا. 

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