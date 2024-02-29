البيت الأبيض: القصف المتعلق بالمساعدات الغذائية في غزة حادث خطير

أكد البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة تبحث في تقارير عن مقتل سكان في غزة خلال انتظارهم المساعدات الإنسانية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال البيت الأبيض، إن القصف المتعلق بالمساعدات الغذائية الذي وردت تقارير عنه في غزة يعد حادثا خطيرا.

وفي سياق متصل أكدت وزارة الخارجية، أن مصر تدين بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلي اللاإنساني للمدنيين الفلسطينيين في دوار النابلسي بقطاع غزة، لأن استهداف مواطنين مسالمين يهرولون لالتقاط نصيبهم من المساعدات الإنسانية جريمة مشينة وانتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي واستهتار بقيمة الإنسان وقدسية روحه.

وقالت الخارجية المصرية، أن مصر تطالب الأطراف الدولية الرئيسية ومجلس الأمن بتحمل المسؤولية الإنسانية والأخلاقية والقانونية عن وقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة.