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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إسلام صادق يعلن عن جنسية حكم مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

صدى البلد

أعلن الناقد الرياضي إسلام صادق عن حكم مواجهة الاهلي والزمالك في نهائي كأس مصر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب إسلام صادق :"حكم عالمي يدير مواجهة الاهلي والزمالك في نهائي كأس مصر".

في تطور مفاجئ، قرر اتحاد الكرة تغيير موقفه بشأن حكم نهائي كأس مصر لموسم 2022-2023 بين الأهلي والزمالك، والمقرر إقامته في المملكة العربية السعودية في الثامن من مارس المقبل، وذلك حسبما أشارت تقارير صحفية.

فقد كان هناك اتجاه سابق لإسناد المباراة لطاقم تحكيم مصري، إلا أنه تم تغيير القرار في الساعات الأخيرة، حيث أصبح من المحتمل أن يكون الحكم غير مصري.

ويرى اتحاد الكرة في الوقت الحالي ضرورة الاستقرار على اسم الحكم المناسب للمباراة، بالرغم من تمسكه في السابق بوجود طاقم تحكيم مصري لهذه المواجهة الكبيرة.

اتحاد الكرة كان قد أعلن سابقًا أنه سيحصل على مبلغ مالي قدره 2 مليون دولار من إقامة نهائي كأس مصر في السعودية، بالإضافة إلى مكافأة قدرها 50 ألف دولار لأفضل لاعب في المباراة

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