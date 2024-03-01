الحكومة الأردنية تقرر رفع أسعار الديزل والبنزين بنوعيه

قررت الحكومة الأردنية، اليوم /الخميس/ رفع أسعار البنزين بنوعيه والديزل مع تثبيت سعر الغاز خلال الشهر المقبل.

وذكرت وزارة الطاقة والثروة المعدنية - في بيان اليوم - أن لجنة تسعير المشتقات النفطية، عقدت اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-31 مارس المقبل)، واستعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر فبراير ومقارنتها بمثيلاتها لشهر يناير الماضي.

وأوضحت الوزارة أنه بعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، تبين ارتفاع سعر البنزين 90 بمقدار (20) فلساً/لتر وارتفاع سعر البنزين 95 بمقدار (20) فلساً/لتر، إضافة إلى ارتفاع سعر الديزل بمقدار (20) فلساً/لتر.

وقررت اللجنة "رفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح (930) فلساً/لتر بدلاً من (910) فلساً /لتر، ورفع سعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح (1170) فلساً/لتر بدلاً من (1150) فلساً/لتر، ورفع سعر الديزل ليصبح (740) فلساً/لتر بدلاً من (720) فلساً/لتر".

كما قررت اللجنة تثبيت سعر مادة الغاز لشهر مارس المقبل عند سعر 620 فلساً/ لتر، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كجم) عند سعر 7 دنانير للأسطوانة.