إبراهيم سعيد يكشف عن أولى صفقات الزمالك الصيفية

كشف إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، عن أولى صفقات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، يستهدف التعاقد مع مصطفى العش مدافع زد".

وواصل: "نادي الزمالك يسعى لضم مصطفى العش مدافع فريق زد خلال الفترة المقبلة، من أجل تدعيم صفوف الدفاع".

ولايزال نادي الزمالك يعمل من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والعمل على تحسين الأداء، بالتعاقد مع صفقات جديدة خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الداخلية المقرر له يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.