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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بدون مقابل مالي.. عرض زد لضم محمود متولي من الأهلي

صدى البلد

كشف إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، عن عرض مجلس إدارة نادي زد، من أجل التعاقد مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمود متولي.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "نادي زد طالب بضم محمود متولي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بدون مقابل مالي".

‎وأضاف: "مسؤولو نادي زد طالبوا بالتعاقد مع محمود متولي خلال فترة والانتقالات الصيفية المقبلة، بدون مقابل مالي، سواء على سبيل الإعارة أو فى انتظار رحيله عن الفريق".

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق يانج أفريكانز في الجولة الأخيرة لمنافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها مساء الجمعة المقبل. 

وفاز الأهلي على فريق بلدية المحلة بنتيجة ٥-١ في المباراة التي جمعت الفريقين الثلاثاء ضمن مؤجلات الدوري الممتاز.

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