إبراهيم سعيد: كهربا يقود هجوم الأهلي أمام الزمالك في نهائي كأس مصر

توقع إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، أن يقود محمود عبد المنعم "كهربا"، هجوم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، في مباراته أمام الزمالك في نهائي كأس مصر.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "محمود عبد المنعم كهربا سوف يقود هجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام الزمالك في مباراة نهائي كأس مصر".

‎وأضاف إبراهيم سعيد: "محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يعود لقيادة هجوم الفريق خلال المرحلة المقبلة، وسيكون متواجد فى مباراة نهائي بطولة كأس مصر أمام الزمالك فى السعودية بشكل أساسي لثقة الجهاز الفني به".

ومن المقرر أن تكون مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر لموسم 2022/2023، في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 8 مارس المقبل بالمملكة العربية السعودية.

وفاز الأهلي على فريق بلدية المحلة بنتيجة ٥-١ في المباراة التي جمعت الفريقين الثلاثاء ضمن مؤجلات الدوري الممتاز.