حاخامات إسرائيل: سرقة ونهب ممتلكات الفلسطينيين في غزة «حلال»

قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن بعض جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي سألوا الحاخامات عن حرمانية نهب وسرقة ممتلكات الفلسطينيين في غزة وهل هو محظور بموجب الشريعة اليهودية.

وأوضح الحاخام يتسحاق شيلات،في مستوطنة معاليه أدوميم، أن سرقة المواد الغذائية والمواد القابلة للتلف مسموح بها، لا غيرها، ولكن حاخامات أقل صرامة منه أكدوا أن "العرب لا يلتزمون بالمواثيق الدولية، لذلك لسنا مطالبين بالامتثال لأي من قوانين الحرب".

وسلط تقرير آخر نشرته صحيفة لوموند الفرنسية الضوء علي إذلال سكان غزة وازدرائهم ونهب ممتلكاتهم وتدميرها، من جانب عناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي، ووصفت الصحيفة الفرنسية تصرفات الجنود بأنها أفعال بجحة ووقحة يتباهى بها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقالت لوموند الفرنسية أن هذه المقاطع المصورة المنشورة علي منصات التواصل الاجتماعي تعد شاهدا على مدى الشعور بالإفلات من العقاب، وعلى انفضاح شكل من أشكال تجريد السكان الفلسطينيين من إنسانيتهم.