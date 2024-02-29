أعلن مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية دميتري بيريتشيفسكي، اليوم الخميس في اجتماع غير رسمي لمنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود (BSEC) عن فقدان أوكرانيا لسيادتها.

وأوضح بيريتشيفسكي "لقد فقدت أوكرانيا سيادتها ليس الآن، بل منذ عشر سنوات، في عام 2014، نتيجة لانقلاب رعته ونظمته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي"، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

وأشار إلى أنهم في روسيا يتذكرون تمامًا شعار "الميدان" الفاشي تمامًا: "موسكالياكو إلى جيلياك" - وهو ما يعني "الموت للروس".

وتابع "بالطبع، نحن نعتبر هذا الانقلاب بمثابة إطاحة غير ديمقراطية على الإطلاق بالحكومة الشرعية في كييف وحدث هذا في اليوم التالي بعد أن وقع الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش اتفاقًا مع ممثلي المعارضة بشأن تسوية سياسية للأزمة، وكانت فرنسا وألمانيا وبولندا الضامنة له وفي صباح اليوم نفسه، ألقيت الاتفاقات في مهب الريح".

وأشار الدبلوماسي الروسي أيضًا إلى تدمير النظام الفاشي في كييف لسكانه في دونباس، مشيرًا إلى أن الألغام المضادة للأفراد استخدمت ضد المدنيين في دونيتسك، وخاصة الأطفال.

وشدد بيريتشيفسكي على أن روسيا ستحقق أهدافها باستمرار في إطار عملية عسكرية خاصة.