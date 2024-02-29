رئيس الجزائر: نقف إلى جانب موزمبيق في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن زيارة الرئيس الموزمبيقي فيليب خاسينتو نيوسي تعكس عمق العلاقات وروابط الأخوة التي تجمع الجزائر وموزمبيق.

وكشف رئيس الجمهورية - بحسب وسائل إعلام جزائرية - انهما بحث خلال المحادثات سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والفلاحة والبحث العلمي والتكوين المهني والصيد البحري وكذا التعاون العسكري.

وشدد الرئيس الجزائري علي أن بلاده تقف إلى جانب جمهورية موزمبيق في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

يذكر أن رئيس جمهورية موزمبيق قد حل بالجزائر مساء أمس الاربعاء في اطار زيارة صداقة وعمل, بدعوة من رئيس الجمهورية.

وتأتي هذه الزيارة, التي تندرج في إطار تعزيز وتمتين روابط الأخوة والتضامن التاريخية التي تجمع الجزائر وموزمبيق عشية مشاركة فيليب خاسينتو نيوسي في أشغال القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز التي تحتضنها الجزائر من 29 فبراير إلى 2 مارس.