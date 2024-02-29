اجتماع بين تحديث الصناعة ومستثمري السادس من أكتوبر لبحث التحديات

اجتمعت دعاء سليمة مع عدد من أعضاء مجلس إدارة جمعية مستثمري السادس من أكتوبر يأتي ذلك استمراراً لجهود مركز تحديث الصناعة في التواصل المستمر والتعاون مع شركاء التنمية لمواجهة التحديات الصناعية التي تواجه المستثمرين من خلال إيجاد الحلول المناسبة لها.

وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الملفات الرئيسية التي يعمل عليها مركز تحديث الصناعة في الوقت الحالي وأبرزها العمل على برنامج تمكين التصنيع محلياً ونتائج اجتماع "فرص بلدنا" وأهمية بناء قواعد البيانات لهذه الصناعات ومدخلات الإنتاج كقطع الغيار وضرورة ربطها بالفرص الاستثمارية وببرنامج سلسلة الموردين بغرض تحسين سلاسل الإمداد، إلى جانب المشروعات الأخرى التي تحتاج الى تكاتف كافة شركاء التنمية ومنهم الجمعية.

كما تم استعراض الخدمات الجديدة التي أعلن عنها المركز مؤخراً وذلك للتأكيد على نموذج العمل الذى تبناه المركز وهو "ربط الأكاديميا بالصناعة" مثل التصميمات الصناعية وبنك الابتكار المصرى من خلال اطلاق برنامج "تواصل" والذى يساهم في حل التحديات الصناعية التي تواجه الكثير من المصنعين، كما تم الإشارة أيضاً لمنصة "بكل فخر صنع في مصر" والتي يسعى المركز من خلالها مساعدة الشركات الصناعية لزيادة الاعتمادية على المنتجات المصرية المحلية.

