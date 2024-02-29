بعد تعرض شاحناتها للهجوم.. تحرك مغربي عاجل ضد فلاحي إسبانيا

أعلنت السلطات المغربية عن تحرك دبلوماسي لتأمين ولوج الشاحنات المحملة بالمنتجات المغربية إلى الفضاء الأوروبي، خاصة في ظل الهجمات التي تتعرض لها الشاحنات المغربية من قبل فلاحين إسبان.



وبدوره؛ الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى باياس ان الحكومة قامت بتفعيل القنوات الدبلوماسية لحماية ولوج المنتجات المغربية إلى الفضاء الأوروبي، مؤكدا أن اتفاق التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي هو اتفاق شمولي وليس انتقائيا، وتم التفاوض بشأن مختلف تفاصيله، بما في ذلك المواد والكميات التي ستتم تصديرها.

وتتعرض الشاحنات المحملة بالمنتجات الفلاحية المغربية لهجمات في أوروبا، خصوصا في إسبانيا، منذ أسابيع، وذلك في ظل احتجاجات دعت إليها مهنية فلاحية في إسبانيا وفرنسا وذلك على خلفية “المنافسة الشرسة للمنتجات الفلاحية المغربية لنظيرتها الإسبانية داخل أسواقها”.

ومنتصف شهر فبراير الجاري، تعرضت أزيد من 25 شاحنة مغربية محملة بالخضر والفواكه المتوجهة نحو الأسواق الأوروبية ومنها الإسبانية، لمجموعة من العراقيل وصعوبات في سلك الطرق السيارة بالخزيرات، بينما خرب مزارعون إسبان 4 منها.