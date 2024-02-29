فريق العمل رفيع المستوى يبحث مشروع البيان الختامي لقمة منتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر

بحث فريق العمل رفيع المستوى مشروع البيان الختامي الخاص بالقمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي تستضيفها الجزائر بعد غد السبت.

ومن المقرر إحالة هذا مشروع غدا الجمعة، للاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز، وذلك قبيل عرضه لمصادقة رؤساء دول وحكومات المنتدى خلال اجتماع القمة بعد غد السبت.

كما تم عرض تقرير "توقعات الغاز العالمية 2050" للمنتدى، بحضور خبراء صناعة الغاز وأكاديميين و ممثلي وسائل الإعلام المحلية و الأجنبية.

ويقوم المشاركون مساء اليوم بتدشين مقر معهد أبحاث الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز والكائن بالجزائر العاصمة، والذي يعد مركزا للابتكار والأبحاث، ومخصص لتعزيز فهم وتطبيق التقنيات المتعلقة بالغاز.

ويضم منتدى الدول المصدرة للغاز 12 عضوا دائما (مصر والجزائر، وبوليفيا، وغينيا الاستوائية، وإيران، وليبيا، ونيجيريا، قطر، روسيا، ترينيداد وتوباجو، الإمارات العربية المتحدة، وفنزويلا)، و7 أعضاء مراقبين (أنجولا، أذربيجان، العراق، ماليزيا، موريتانيا، موزمبيق، وبيرو).

ويعد منتدى الدول المصدرة للغاز منظمة حكومية دولية تمثل أهم الدول المصدرة للغاز في العالم يشكلون معا 70 بالمائة من احتياطيات الغاز العالمية المؤكدة، وأكثر من 40 بالمائة من الإنتاج المسوق، و47 بالمائة من الصادرات عبر الأنابيب، وما يفوق نصف صادرات الغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي.

ويعمل هذا المنتدى على المساهمة في رسم مستقبل الطاقة كمدافع عالمي عن الغاز الطبيعي، ومنصة للتعاون والحوار بهدف دعم الحقوق السيادية للدول الأعضاء على مواردها من الغاز الطبيعي والمساهمة في التنمية المستدامة وأمن الطاقة العالمي.

