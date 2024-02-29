حظر ستة أشهر على صادرات البنزين في روسيا

وافق رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين على فرض حظر لمدة ستة أشهر على صادرات البنزين، اعتبارًا من الأول من مارس، حسبما ذكرت صحيفة RBC اليومية يوم الثلاثاء نقلاً عن مصدرين.

ويستثني الإجراء المؤقت أحجام الإمدادات المتفق عليها لدول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنغوليا وأوزبكستان وأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، وفقًا لتقرير RBC.

واقترح نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك الحظر المؤقت في رسالة بتاريخ 21 فبراير، مشيراً إلى الارتفاع الوشيك في الطلب الموسمي على الوقود داخل السوق المحلية.

وتعكس هذه الخطوة قرارا مماثلاً تم اتخاذه في سبتمبر الماضي، حيث فرضت روسيا قيوداً على صادرات الوقود، باستثناء بيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيزستان فقط، رداً على ارتفاع الأسعار المحلية ونقص الوقود. وتم رفع معظم هذه القيود في وقت لاحق بحلول نوفمبر.

ويؤكد تنفيذ الحظر الجديد جهود الحكومة الروسية لتحقيق الاستقرار في أسعار الوقود المحلية وضمان إمدادات كافية في مواجهة الطلب المتزايد.