الحوار الاقتصادي يعقد جلسة متخصصة عن الحماية الاجتماعية .. ماذا ناقش بها؟

عقد الحوار الاقتصادي جلسته المتخصصة الأولى لليوم الرابع على التوالي، تحت عنوان" الحماية الاجتماعية "، اليوم الخميس الموافق 29 فبراير 2024، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وناقشت الجلسة الوضع الراهن لبرامج الحماية الاجتماعية والتطورات الجديدة بها والخدمات المقدمة لتحسين حياة المواطن، وسياسات العمل في ملف الأجور والمعاشات، فضلا عن مناقشة أوضاع العمالة غير المنتظمة، والتأمين الاجتماعي.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وعدد من ممثلي الوزارات المختلفة والمتخصصين والخبراء المعنيين، للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ في ظل الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم أجمع والتعامل معها بشكل إيجابي مع التحديات والتداعيات والآثار السلبية لهذه الأزمات.