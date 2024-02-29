بايدن يعرب عن قلقه بشأن التقارير عن إطلاق نار على شاحنات المساعدات

في تحول عن التفاؤل السابق، أقر الرئيس جو بايدن بأن التقارير المستمرة عن إطلاق نار إسرائيلي يستهدف الفلسطينيين المتجمعين حول شاحنات المساعدات ستؤدي إلى تعقيد محادثات السلام. وكان بايدن قد أعرب في وقت سابق عن أمله في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس بحلول نهاية نهاية الأسبوع.

وجرت المحادثات، التي قام بتيسيرها وسطاء من قطر ومصر والولايات المتحدة، في القاهرة وباريس. لكن تصريح بايدن الأخير يشير إلى انتكاسة محتملة في المفاوضات بسبب تصاعد العنف.

وتتضمن إحدى المبادرات المقترحة التي تهدف إلى وقف الصراع وقف القتال لمدة ستة أسابيع، والذي قد يشمل تبادل الرهائن مع السجناء الفلسطينيين. وعلى الرغم من الجهود الدبلوماسية، لا يزال الوضع مائعا ومليئا بالتحديات.