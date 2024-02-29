رشوان توفيق لصدى البلد: أحب دوري بمسلسل لن أعيش في جلباب أبي

تحدث الفنان رشوان توفيق، عن مشواره الفني الممتد على مدار سنوات طويلة قائلا، "أي دور يعرض عليا أقرأ السيناريو جيدا".

وقال رشوان توفيق ل صدى البلد: لم أندم على أي دور قدمته حتى ولو كان صغيرا.

واستطرد رشوان توفيق أن من أحب الأعمال إلى قلبه مسلسل لن أعيش في جلباب أبي،

وحتى الآن الشباب يتذكرون دوره فيه.

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وتابع رشوان توفيق: ربنا كرمني في مشواري الفني بالعديد من الأدوار الفنية والأعمال الفنية الجيدة.

وأكمل: "أشكر ربنا على نعمه عليا في حياتي الشخصية والمهنية، وأيضا الفنانين على الساحة حاليا اعتبرهم أبنائي".

استطرد رشوان توفيق، إلى أنه شارك في مسلسلات قبل دخول المونتاج للتلفزيون وكانوا يضطروا لإعادة مشاهد كاملة عند الخطأ.

واختتم رشوان توفيق: أهنئ الشعب المصري والعربي بحلول شهر رمضان المبارك

وأكد أنه يحب قراءة القرآن الكريم كل يوم وأن ذلك يشعره بالسعادة.

يذكر أن كان قد عبر الفنان رشوان توفيق عن سعادته بتكريمه من قبل المركز القومي للمسرح على مشواره الفني والمسرحي، وذلك في حفل حضره عدد كبير من الفنانين.

وقال رشوان توفيق خلال لقاء لصدى البلد: بكيت وأنا بتفرج على الفيلم إلى معمول عشاني والإنسان يعيش حياته أمانة مع الله -سبحانه وتعالى- واللي يعيش بأمانة لازم ربنا يكرمه.

وتابع رشوان توفيق أنا بقول ل ربنا اغفر لي، سعيد جدا بتكريمي، مشيرا إلى أن وزارة الثقافة كرمته منذ عامين، وحصل على الجائزة التقديرية للفنون.

استطرد الفنان القدير رشوان توفيق: لو نسمي حياتي اسم نسميها رحلة حياة أمانة مع الله، ويا رب يقبلني في عباده المخلصين وطمعاني في رحمة ربنا وبكلمة الطول.

وكشف أنه يشارك في رمضان المقبل 2024 في مسلسل ألف ليلة وليلة بدور مهم، كما يشارك في فيلم أهل الكهف بدور ضيف شرف.

وعبر رشوان توفيق عن سعادته بحضور الكثير من الفنانين حفل تكريمه، وقال عن محمود حميدة دا حبيبي مبسوط أنه جاء التكريم وبقول له أنت زي القمر.

وختم حديثه عن عيد ميلاده أن أحفاده وأولاده يحتفلون به وقدم نصيحة للشباب الصاعد أن يعملوا بصدق وإتقان.

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