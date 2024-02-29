عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية عن قرار الحكومة الأخير: الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خط أحمر

الاراضي المملوكة
الاراضي المملوكة للدولة

أكدت نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب، أهمية إطلاق حملات توعية بشأن خطورة التعدى على الأراضى الزراعية واملاك الدولة وأظهار العقوبات التى تنتظر مخالف القانون، خصوصا بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار بإيقاف جميع أنواع الدعم للمتعدين على أراضي الدولة أسوة بما يتم في حالة التعدي على الأراضي الزراعية.

التعدى على الاراضى الزراعية 

وقالت “العسيلي” لـ"صدى البلد"، إن التعدى على الأراضى الزراعية وأراضي الدولة جريمة يعاقب عليها القانون فهى تعيق التنمية المستدامة وينبغي معاقبة مخالفى القانون للحفاظ على الرقعة الزراعية والتنمية المستدامة، مشيدة بجهود الدولة في معاقبة المتعدين وأستبعادهم من الدعم.

 

وأشارت عضو مجلس النواب الي أن جميع أراضى الدولة فى معظم أنحاء البلاد هى حق انتفاع ولا يتم تمليك الأراضى الزراعية للمواطنين إذ أنها تشكل ضلعا رئيسيا من أركان الاقتصاد القومى، قائلة:" أراضي الزراعي واملاك الدولة خطر أحمر"’

جدير بالذكر موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار بإيقاف جميع أنواع الدعم للمتعدين على أراضي الدولة أسوة بما يتم في حالة التعدي على الأراضي الزراعية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صفقة تبادلية مدوية بين الأهلي وبيراميدز | ماهي؟

التفاصيل الكاملة لكواليس سداد كهربا للغرامة بالجنيه المصري للزمالك

شوبير يكشف مفاجأة حول عبد الله السعيد وشيكابالا في نادي الزمالك

عسلية ودينا كشفا عورته .. التحقيقات في مصرع الضابط اليمني ببولاق الدكرور

بعد هبوط الدولار.. انخفاض أسعار 20 سلعة غذائية بالأسواق| تفاصيل

لم تتحمل الكارثة.. طالبة بجامعة العريش تنهي حياتها والسبب زملاؤها| شاهد ماذا حدث

10 أيام وتنتهي أزمة السكر في مصر.. شعبة المواد الغذائية تكشف مفاجأة

بالجنيه| تفاصيل مثيرة وراء سداد كهربا الغرامة للزمالك

موضوعات متعلقة

بعد قرار الحكومة|برلماني: القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بملف التعدي على الأراضي

حزب "المصريين": زيارة البرهان للقاهرة تستهدف وقف النزاع وحقن دماء الشعب السوداني

بعد قرار الحكومة | وقف الدعم وغرامة مليون جنيه ضد هؤلاء

2000 جنيه للأطباء و1350 للتمريض شهريا.. الرئيس السيسي ينتصر للجيش الأبيض

5 آلاف جنيه غرامة تنتظر هؤلاء بسبب إهمال الاطفال وفقا للقانون

برلمانية عن معارض «أهلاً رمضان»: نجحت في مواجهة ارتفاع الأسعار وتلبية احتياجات المواطن

كيف حافظت الدولة على الممتلكات العامة؟ .. القانون يرد

نواب البرلمان يوضحون أهمية معارض أهلا رمضان في تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة.. ويطالبون بضخ المزيد من السلع 

ترشيحاتنا

للإناث.. كيفية التقديم لوظيفة معاون نيابة عامة دفعة 2023

حماس تهدد بوقف المفاوضات حال تكرار حادث المساعدات

وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يفتتحان مهرجان القاهرة الدولي للتمور بحديقة الحرية

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. تكريم الزمالك لبطل «قادرون باختلاف» ومنحه عضوية النادي

الصحة الفلسطينية: توقف الخدمات الطبية بشمال غزة حكم بالإعـ.ـدام على 700 ألف

الجزائر تطلب اجتماعاً عاجلًا مغلقًا لمجلس الأمن بخصوص غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن نقص فيتامين د في الجسم

الصور الأولى.. فستان خطيبة مسلم يثير الجدل بالسوشيال ميديا

هتاكله في رمضان.. أسرع طريقة لعمل مخلل الليمون المعصفر

وفاة والدة الفنان اللبناني فادي إبراهيم .. اعرف السبب

فيديو

مشاكلنا النساء والسائق بريء.. سائق بأوبر يعلق على حادثة فتاة الشروق| فيديو

تراجع الدولار بالسوق السوداء ومفاجأة بسعر الذهب | فيديو

خط أحمر.. رنا رئيس تعلق على ارتباطها بعد شهور من إنهاء خطوبتها

من مطار العريش| مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ